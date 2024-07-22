تقدم بعرض رسمي.. باريس سان جيرمان يختار بديل مبابي!

هل تنجز الصفقة؟

يواصل باريس سان جيرمان البحث عن بديل لنجم الفريق الراحل كيليان مبابي، الذي رفض تجديد عقده وانتقل إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان تقدمت بعرض رسمي لضم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت أن الجناح الإنجليزي صاحب الـ24 عامًا مناسب تمامًا لما يبحث عنه لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس، والذي ينتظر معرفة موقف مانشستر يونايتد من الصفقة والسعر الذي سيحدده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهتها، نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مصادر باريسية، إن سان جيرمان مهتم بضم نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش، واستفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد معه.

ولفتت الصحيفة إلى أن باريس يواجه منافسة كبيرة على ضم برونو من قبل بايرن ميونخ الألماني.