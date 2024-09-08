"انتهت مسيرتك مع إنجلترا" .. تحذير قوي لإيفان توني بعد انتقاله إلى الأهلي!

النجم الإنجليزي أصبح لاعبًا في الأهلي بالفعل

تلقى النجم الإنجليزي إيفان توني تحذيرًا قويًا، بعد أن انتقل بشكل رسمي إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2024، قادمًا من برينتفورد.

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ونجح الأهلي في ضم توني من برينتفورد خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعد أن كان هدفًا لمانشستر يونايتد وتشيلسي.

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ووجه آلان سميث لاعب آرسنال وإنجلترا السابق رسالة إلى توني عبر صحيفة "ميرور" رسالة إلى توني، حيث قال: "أعتقد أن مسيرة إيفان توني مع إنجلترا قد انتهت الآن بعد انتقاله إلى السعودية، هذا أمر صعب".

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وأضاف: "من الواضح أن الجاذبية المالية لهذه الخطوة هائلة، ومن هذا المنظور فهي خطوة رائعة بالنسبة له، نظرًا لأنه كان جالسًا على متن الطائرة الخاصة المتجهة إلى السعودية".

وواصل: "أعتقد أن هناك جزء من توني حزين بعض الشيء بسبب الطريقة التي سارت معه في الصيف الحالي، لقد تخلى عن مسيرته في كثير من النواحي بأوج عطائه، وليس الأمر وكأنه يبلغ من العمر 22 عامًا، ويمكنه التفكير في (سألعب في السعودية بضع سنوات وأعود".

واختتم سميث تصريحاته قائلًا: "إنه أمر محزن بعض الشيء، لا يمكنك أبدًا أن تقول لمثل هذه السيناريوهات، وإذا سجل 40 هدفًا الموسم المقبل، وبدا قويًا، فقد لا يزال في حسابات المدرب".