عرض إماراتي يُهدد بقاء عبدالفتاح عسيري في الأهلي

يترقب ناديا الهلال والنصر دخول اللاعب الفترة الحرة من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب

كشفت تقارير صحفية محلية عن مفاجأة جديدة بخصوص اللاعب عبدالفتاح عسيري صانع ألعاب النادي الأهلي السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياض" فأن عسيري وصله عرض إماراتي طريق أحد الوسطاء، ولم يتم الكشف عن هوية النادي.

في حين يترقب ناديا الهلال والنصر دخول اللاعب الفترة الحرة من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب، والتي سيدخلها عسيري بعد أكثر من أسبوعين من الآن.

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وتعمل إدارة النادي الأهلي السعودي بكل قوة من أجل الإبقاء على اللاعب عبدالفتاح عسيري داخل جدران النادي ومنعه من الرحيل عن صفوف الفريق.

وقدمت إدارة الراقي العرض المالي الأعلى في لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للإبقاء على اللاعب.

وقالت تقارير أن عرض النادي لعسيري مجزيًا للغاية ومناسبًا، بجانب مميزات أخرى خارج نطاق العقد مقدمة من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم.

ولم يرد اللاعب حتى الآن على العرض المقدم له سواء بالموافقة أو الرفض، وأثار هذا الموقف استغراب أصحاب القرار في النادي لتميز العرض المالي المقدم في ظل الظروف الحالية والتي ألقت بظلالها على جميع الأندية ومداخيلها المالية.