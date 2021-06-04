عرض إسباني قد يحول حلم النصر والاتحاد إلى كابوس

الصفقة قد تأخذ شكلًا جديدًا..

يواصل ناديي النصر والاتحاد مفاوضاتهم مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ لاعب بشكتاش التركي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وأصبح أبو بكر حرًا خلال الفترة الحالية، ويحق له التوقيع لأي فريق آخر، حيث يحاول معه مسؤولي بشكتاش لتجديد تعاقده، كما تقدم ناديي الاتحاد والنصر بعروض مغرية للتعاقد معه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي فالنسيا الإسباني دخل في السباق للحصول على خدمات أبو بكر بداية من الموسم المقبل، منافسًا النصر والاتحاد.

وقد يحول فالنسيا حلم ناديي النصر والاتحاد بالتعاقد مع اللاعب الذي سيحل الأزمة الهجومية بالفريقين إلى كابوس، وذلك بإخفاقهما في التعاقد معه.

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ومن جانبه تحرك نادي الاتحاد، وقام برفع عرضه المالي إلى 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا للاعب، ليتساوى مع العرض المقدم من جانب النصر، بعدما كان العميد قد تقدم بعرض وصل إلى 3 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة على أن العرض المقدم من نادي بشكتاش التركي هو الأقل في العروض الأربعة المقدمة للاعب، مما قد يشير إلى اقتراب رحيل اللاعب.

اللاعب صاحب الـ29 عامًا، بدأ مسيرته مع نادي القطن الكاميروني، قبل الانتقال إلى فرنسا واللعب لناديي فالينسيان ولوريان، ثم إلى بورتو البرتغالي، وأخيرًا إلى بشكتاش الذي واصل تألقه معه.