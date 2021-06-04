كواليس مفاجئة يكشف عنها ريجيكامب بعد رحيله عن الأهلي

تعرف على أبرز ما قاله ريجيكامب عن النادي الأهلي

تحدث المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي، عن تجربته رفقة العالمي، كاشفًا عن بعض الكواليس التي كانت تحدث داخل غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى.

وتولى ريجيكامب مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وذلك حتى نهاية الموسم الماضي، ليرحل عن صفوف الراقي مؤخرًا.

ماذا قال ريجيكامب عن غرف خلع ملابس الأهلي؟

ريجيكامب قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "كان هناك مشاكل كثيرة في الفريق ومن الصعب حلها في وقت قصير".

وبعد سؤاله عن حقيقة ما تردد حول وجود أزمات في غرف خلع ملابس الأهلي، قال ريجيكامب: "من البساطة أن نطرح هذا السؤال، في كل مرة تبدأ المشكلة من الأعلى، وليس من غرفة الملابس، اللاعبون يلعبون كرة القدم ويدركون أن هناك رئيس وإدارة التي تعمل معهم ولا بد من احترام هذا الأمر، وأيضًا لديهم المدرب الذي يجب الانصياع لأوامره".

وتابع: "ليست الأمور فقط في غرفة الملابس، المشكلة ليست هناك، لأنهم قد يدفع لهم من أجل لعب كرة القدم، فأنا لا أنظر إلى الأمور بهذه الصورة، لأنني أعرف اللاعبين والفريق حق المعرفة".

وواصل: "قد يكون أمرًا طبيعيًا حديث الناس حول عدم اتحاد اللاعبين، في ظل النتائج السيئة، دائمًا ما تريد الإدارة بناء هذا الفريق".

ما رأي ريجيكامب في استبدال جميع محترفي الأهلي باستثناء السومة؟

ونشر برنامج "في المرمى" خبرًا حصريًا له، بأن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قررت الاستغناء عن 6 محترفين بصفوف الفريق، والإبقاء فقط على السوري عمر السومة.

وعلق ريجيكامب على هذا الخبر قائلًا: "لو استبدل الأهلي 6 لاعبين أجانب واستمر السومة مع اللاعبين المميزين السعوديين، أعتقد أن الفريق سينافس في الموسم المقبل".

واستطرد قائلًا: "تحدثت مع الإدارة الحالية عن حاجة الفريق ومنحنا الفرصة للاعبين الشبان".

ما سبب الخسارة الكبيرة من الهلال وأزمات الأهلي؟

لورينت قال: "قبول العرض كان تحدي بالنسبة لي وكان العقد قصير مع خيار تجديد العقد، ولكن مع تغير الإدارة اختلف الأمر".

المدرب الروماني تحدث عن المشاكل التي واجهها قائلًا: "كان هناك مشاكل كثيرة في الفريق ومن الصعب حلها في وقت قصير".

ريجيكامب علق أيضًا على الهزيمة بخماسية على يد الهلال، حيث قال: "لم يكن من السهل على الأهلي أن يواجه الهلال بخطأين وبطاقة حمراء".

من سيتولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا لريجيكامب؟

وكانت إدارة النادي الأهلي تدرس بالفعل تمديد عقد ريجيكامب، ولكن النتائج السلبية الأخيرة، تسببت في تراجع الإدارة عن هذا الأمر، مكتفين بانتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.

وتشير بعض التقارير الصحفية، إلى أن إدارة الأهلي اتفقت بالفعل مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي، من أجل تولي مهمة تدريب الأهلي خلفًا لريجيكامب.

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