بعد عرضه على برشلونة .. فريق أوروبي كبير يبدأ التفاوض مع النصر لضم تاليسكا

رحيل أندرسون تاليسكا اقترب

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ساعة بعد أخرى.. تتأكد أخبار اقتراب رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وفي وقتٍ سابق من مساء اليوم الثلاثاء.. كشفت صحيفة "سبورت"، عن عرض النصر، اللاعب تاليسكا "29 سنة"، على العملاق الإسباني برشلونة، ضمن مفاوضات التعاقد مع المدافع الفرنسي كليمون لونجليه.

ويبدو أن أخبار تاليسكا وبرشلونة، حفزت نادي بشكتاش التركي، لبدء مفاوضات رسمية مع الإدارة النصراوية؛ للتعاقد مع النجم البرازيلي؛ حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي جوكمين أوزكان.

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أوزكان أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بدء المفاوضات بين بشكتاش والنصر واللاعب؛ لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن شينول جونيش، المدير الفني للنادي التركي، أثار الجدل في وقتٍ سابق، عندما صرح أن أندرسون تاليسكا، تواصل معه، وطلب منه الانضمام إلى الفريق الأول؛ لرغبته في الرحيل عن النصر.

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