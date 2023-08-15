مفاجأة .. مهاجم النصر قد ينضم لبرشلونة في صفقة تبادلية!

صفقة تبادلية محتملة بين النصر وبرشلونة

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. عرض مسؤولو نادي النصر السعودي، أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، على العملاق الإسباني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر لا يزال يعمل على "الإحلال والتجديد" في صفوف الفريق الأول؛ حيث تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ مع الجناح السنغالي ساديو ماني، والظهير البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية الشهيرة، كشفت عن عرض الإدارة النصراوية، النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا "29 سنة"، على برشلونة؛ أثناء مفاوضات التعاقد مع المدافع الفرنسي كليمون لونجليه.

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وأشارت الصحيفة، إلى إعجاب العملاق الإسباني، بإمكانيات تاليسكا، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز؛ سواء الهجوم أو الجناح وخط الوسط؛ إلا أن الصفقة لا تُعد أولوية بالنسبة للنادي، في الوقت الحالي.

وأوضحت أن أولوية برشلونة، وجهازه الفني بقيادة الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز؛ هي التعاقد مع ظهير أيمن جديد، وذلك قبل النظر في إمكانية ضم تاليسكا أو أي لاعب آخر.

وأكدت الصحيفة، على أن نادي برشلونة، يرى أن دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سيصبح "سوقًا هامًا" بالنسبة له؛ لضم مجموعة من اللاعبين؛ حاليًا أو في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن صحيفة "ذا أتلتيك"، أعلنت اقتراب نادي النصر، من التعاقد مع لونجليه، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الإسباني؛ بعد تراجع اللاعب عن قراره السابق، والرافض للانتقال إلى السعودية.

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