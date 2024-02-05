فيديو | عرضت رياض محرز للسخرية .. زوجة نجم الأهلي تتحدث باكية عن صدمتها من العيش في السعودية

ماذا قالت تايلور وارد عن انتقال رياض محرز للسعودية؟

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كشفت تايلور وارد؛ زوجة الجزائري رياض محرز؛ محترف الأهلي السعودي، عن كواليس اللحظة التي أخطرها بها الأخير بالانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية.

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الجزائري انتقل للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد خمس سنوات قضاها في مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي اضطر للرحيل عنه بعد جلوسه حبيسًا على مقاعد البدلاء في فترته الأخيرة به.

وتشارك زوجته في سلسلة وثائقية تحمل اسم "Married to the Game" تستعرض حياة زوجات اللاعبين الناشطين في الدوري الإنجليزي، وصديقاتهم، بصفتها قضت معه فترة في مانشستر سيتي، من المقرر بدء عرضها في 23 من فبراير الجاري.

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وانتشر من تلك السلسلة مقطع من حلقة تايلور، تتحدث به عن لحظة علمها بانتقال محرز للأهلي، إذ قالت باكية: "لقد اتصل بي رياض، وأخبرني أننا سننتقل إلى السعودية، قلت له (سأجلس هناك في المنزل بمفردي!)".

هنا جاءها الرد الذي عرض الجزائري للسخرية، نظرًا لعدم تعاطفه مع دموعها، إذ قالها: "هذا جزء من اللعبة".

الجمهور تداول المقطع ساخرًا من رده، ومنهم من لم يصدق أنه رد على دموعها هذا الرد، فيما علق آخر: "هذه هي طريقة محرز في التحفيز!".

يذكر أنه رغم حزن تايلور في البداية من الانتقال للعيش في السعودية إلا أنها بعد مرور أشهر على وجودها في جدة، أثنت على الشعب السعودي وكرمه، ساردة لموقف نبيل من امرأة سعودية معها.

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