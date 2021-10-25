"عذرًا رونالدو، طريقتك قديمة وتعلم من صلاح"

كراوتش يفضل صلاح عن رونالدو

يرى بيتر كراوتش، المهاجم الإنجليزي المعتزل أن طريقة لعب كريستيانو رونالدو أصبحت تقليدية مقارنةً بما يفعله مهاجمون الفرق الأخرى على رأسهم محمد صلاح.

وجاء ذلك خلال مقال كتبه كراوتش في صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مؤكدًا أن الزمن تغير ولا يسير في صالح المهاجم التقليدي، وبالتالي لا يصب في مصلحة النجم البرتغالي.

ماذا كتب كراوتش؟

بدأ الإنجليزي مقاله، كاتبًا: "الوقوف بالأمام لم يعد رائجًا الآن وهذا أحد أهم نقاط النقاش بعد وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الأشياء تتغير، والحقبات الجديدة تأتي بسرعة، رغم أن ذلك يحزنني بعض الشيء".

وتابع "الأشخاص الذين تطلعت إليهم في صغري كانوا من الطراز القديم للرقم 9 مثل ديون دوبلين وآلان شيرار وليس فيرديناند ورونالدو البرازيلي.، لكن باللعبة الحديثة، أصبح هناك المزيد من المتطلبات في مسجل الأهداف".

استمر كراوتش في شرحه قائلًا: "المهاجم لم يكن يشارك كثيرًا في عملية الضغط، ولكن في ليفربول حين ترى روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني، وديوجو جوتا أيضًا حين يلعب، ترى أن الأدوار تغيرت كثيرا".

وأضاف كراوتش: "كنا نشتهر بالرقم 9 في إنجلترا. لكن هذه الأيام، الكل يريد اللعب على الجناح، إنه المركز الأكثر أهمية في الفريق، فهو الخيار العصري لتسجيل الأهداف".

لماذا يتبع الجميع هذه الطريقة الآن؟

كراوتش يعتقد أن هناك سببًا وراء انسياق جميع الفرق نحو هذه الطريقة، حيث كتب: "كأفضل فريق في هذه الحقبة، برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا بدأ كل هذا، أليس كذلك؟ الكل يحاول محاكاة ذلك والآن ننظر لعدد الأهداف التي يمكن للأجنحة تسجيلها".

واختتم: "بالنظر للأرقام التي يسجلها صلاح وماني بصورة مستمرة، وبالنظر لمانشستر سيتي الذي يمكنه إشراك 5 من هذا النوع يسجل كل منهم أكثر من 10 أهداف في الموسم، يمكن القول بأن اللعبة تتطور دائماً، فهذا الضغط وهذا الجانب الدفاعي هو ما يفعله الأفضل".

الجدير بالذكر أنّ ليفربول اكتسح مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، حيث سجل صلاح 3 أهداف فيما اكتفى رونالدو بتسجيل هدف وحيد تم إلغاؤه بداعي التسلل.

اقرأ أيضًا:

سباق العرب في أوروبا | محرز نجم الأسبوع، ورقم قياسي لصلاح

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير يونايتد بعد خماسية ليفربول

خاص | كازورلا: صلاح الأفضل بالعالم، وأراهن على نجاح قطر في المونديال!