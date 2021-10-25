خاص | كازورلا: صلاح الأفضل بالعالم، وأراهن على نجاح قطر في المونديال!

سانتي كازورلا نجم السد القطري يتحدث عن تألق محمد صلاح وتنظيم قطر لكأس العالم ومستقبل تشافي في برشلونة خلال حوار خاص مع جول.

تحدث النجم الإسباني سانتي كازورلا صانع ألعاب نادي السد القطري في حوار خاص مع جول حول العديد من الأمور التي تخص مسيرته الكروية ومسيرة غيره.

كازورلا تطرق للحديث عن أفضلية محمد صلاح في الوقت الحالي والمستوى المميز الذي يقدمه ومدى جاهزية تشافي لقيادة برشلونة، ومستقبل آرسنال مع ميكيل أرتيتا ومصير كأس العالم في قطر.

إليكم أبرز الأسئلة وإجابات كازورلا عليها:

أولًا، مبروك على الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، كيف تشعر؟

"أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، أريد أن أشكر كل زملائي كثيرًا، وكل من في الفريق والجماهير، لقد ساعدوني كثيرًا في البداية".

قبل الانضمام للسد، هل تلقيت أي عروض من المملكة العربية السعودية؟

"لا لم يحدث ذلك، لم أتلق أي عروض أخرى، لكنني سعيد للغاية هنا".

لماذا اخترت السد؟

"لأن تشافي هاتفني عدة مرات، لقد شرح الأمر لي وقال أن السد يعد مثاليًا بالنسبة لي قبل الاعتزال، بكل تأكيد من الشرف بالنسبة لي التواجد هنا".

بعد تجربتك مع السد، هل تنصح أي لاعب إسباني بالقدوم إلى هنا في قطر؟

"لا أعلم، هناك الكثير من النجوم في إسبانيا بكل تأكيد، قد أقول دافيد سيلفا، على سبيل المثال".

هل تخطط لإنهاء مسيرتك بلعب كرة القدم في قطر؟

"نعم، تلك هي خطتي في الوقت الحالي".

هل ستتحول للتدريب عقب الاعتزال أو ستعمل في مجال كرة القدم؟

"لا أعلم، مثل تلك الأمور لا يمكننا أن نعرفها، لا يمكن معرفة ما الذي سيحدث في المستقبل، لكنني أريد أن أصبح شيئًا داخل النادي، ولا أعلم بالتحديد ما الذي يجب أن أفعله.

هل ترى نفسك تلعب في إحدى الدول العربية الأخرى؟

"لا".

هل تعتقد أن تنظيم كأس العالم في قطر سيكون ناجحًا؟ مع كل الظروف التي يفرضها فيروس كورونا؟

"أعتقد أن قطر هي المكان الأفضل للرهان على كأس العالم، فلدينا ملاعب رائعة وطقس جيد، كما أن التشجيع مذهل، سنستمتع بالمسابقة هنا، وبكل تأكيد كورونا صعب العديد من الأمور، لكن الظروف تتحسن مؤخرًا وبحلول المونديال ستكون الأوضاع أفضل".

ماذا عن إصابتك الكبيرة؟

"أشعر بشعور أفضل في الوقت الحالي، ولدي راحة أكبر، أحتاج المزيد من الوقت لكنني في حالتي 100% حاليًا".

كيف تشعر عند النظر لمكان الإصابة؟

"حاليًا أشعر بشعور طيب، ربما كانت أسوأ فترة في مسيرتي الكروية، فتوقفت عن اللعب لمدة عامين، لقد كانت إصابة صعبة للغاية، لكن هذا جزء من كرة القدم، ومن الحياة".

هل من كواليس لا تعلم عنها الجماهير في تلك الإصابة؟

"من الصعب الشرح، كان هناك الكثير من الأخطاء في فترة قصيرة للغاية، لكن هذا جزء من الحياة، ويجب أن أظل إيجابيًا فأنا لدي الكثير من الأصدقاء، وعائلتي خلفي، والجميع ساهم في عودتي".

كيف غيرتك الإصابة على المستويين العقلي والاحترافي؟

"لقد غيرت الكثير من الأشياء، أحاول الآن أن استمتع بأصغر الأمور، فعندما تكون لا تعاني من إصابة لا ترى كرة القدم بشكل واضح، لكن عندما تبتعد لمدة عامين تجد نفسك تدرك أكثر وتحاول الاستمتاع بالأمور".

ما الذي يحتاجه آرسنال للفوز بالدوري الإنجليزي؟

"من الصعب معرفة ذلك، فبعد آرسين فينجر هم في حاجة لبعض الوقت، بالرغم من ذلك ميكيل أرتيتا هو أحد أفضل المدربين في العالم، أنا أعرفه وكنت زميله، لكن أي شخص سيعاني بعد 20 عامًا لفينجر، في النهاية آرسنال على الطريق الصحيح، وبالرغم من ذلك فالمنافسة على الدوري الإنجليزي هي الأصعب في العالم وهناك الكثير من الفرق الرائعة، سأبقى مشجعًا لآرسنال للأبد".

إذًا هل تعتقد أن أرتيتا يستطيع إعادة آرسنال للانتصارات؟

"هو يعلم بالتحديد ما الذي يحتاجه، أنا لدي ثقة في المدير الفني والفريق والنادي، لكنهم في حاجة لبعض الوقت".

ما رأيك في محمد صلاح؟

"الأمر جنوني، هو لاعب من طراز رفيع ويمر بفترة رائعة للغاية، وهو واحد من أفضل النجوم في العالم، وليفربول محظوظ بوجوده"..

أين تضعه بين الأفضل في العالم؟

في أحد المراكز الثلاثة الأولى، ربما حتى الأول، فهو يسجل الأهداف ويصنعها في كل مباراة، بكل تأكيد هو ضمن الأفضل في العالم".

من أصعب مدافع لعبت ضده في الدوري القطري؟

أنا محظوظ لعدم اللعب ضد خوخي بوعلام، فهو زميلي في السد، وبيدرو أيضًا، لكن في الموسم الماضي المهدي بنعطية منحني أوقاتًا صعبة للغاية عندما واجهته ضد الدحيل".

من أصعب فريق لعبت ضده في المطلق؟

"من الصعب اختيار فريقًا واحدًا فقط، لكنني سأختار برشلونة في وجود تشافي وإنييستا وميسي".

من اللاعب الذي تحب اللعب بجواره؟

"لقد كنت محظوظًا للعب كرة القدم بجوار الكثير من النجوم العظماء، لكنني سأختار ثلاثة هم إنييستا ودافيد سيلفا وتشافي هيرنانديز بالتأكيد".

قل لنا أفضل خمسة نجوم لعبت معهم؟

"تشافي، إنييستا، سيلفا، وأيضًا ريكيلمي في فياريال وهناك مسعود أوزيل".

هل تعتقد أن تشافي جاهز في الوقت الحالي لقيادة برشلونة؟

"هو جاهز لكنني لا أعلم متى سيحدث ذلك، في كرة القدم لا تعرف ما الذي سيحدث أبدًا، لكنه جاهز بكل تأكيد لقيادة برشلونة، أعتقد أن ذلك هو حلمه".

ما الذي تقوله للجماهير؟

"من الصعب التعبير لكنني أريد أن أشكرهم على كل هذا الدعم، لقد قدموا لي الكثير، وهم العنصر الأهم في كرة القدم".

جدير بالذكر أن كازورلا كان قد حصل لتوه على كأس أمير قطر مع السد بعد التفوق على الريان بركلات الجزاء بخمسة أهداف لأربعة.