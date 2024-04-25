"عجوز في نهاية مسيرته!" .. النصر ينافس على صفقة عالمية مفاجئة

اسم جديد يدخل دائرة اهتمامات النصر..

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دخل نادي النصر السعودي، في منافسة شرسة، لخطف صفقة عالمية "مفاجئة"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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النصر يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث خسر لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لشبكة "ESPN"، تريد الإدارة النصراوية، التعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، البالغ من العمر 39 سنة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الشبكة العالمية كشفت عن أن سيلفا، الذي أعلن رحيله عن العملاق الإنجليزي تشيلسي، بنهاية الموسم الحالي، يحظى أيضًا باهتمام من ناديين في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، بالإضافة إلى فلومينينسي البرازيلي، يتنافسان مع النصر، على حسم صفقة المدافع البرازيلي المخضرم، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن مصادر "GOAL" كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن سيلفا يملك "اتفاقًا شفهيًا" مع فلومينينسي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف القادم؛ إلا أنه لم يوقع أي عقود رسمية - حتى الآن -، ما يجعل فرص النصر لا تزال قائمة.

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