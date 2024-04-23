خاص | حسم مستقبله.. تياجو سيلفا يدير ظهره لتشيلسي والعروض السعودية!

اتفق مع ناديه الجديد!

SHAHID

قرر البرازيلي تياجو سيلفا، نجم تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف البلوز في نهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده.

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وعلم "GOAL" أن المدافع المخضرم صاحب الـ39 عامًا اتفق "شفهيًا" على الانضمام إلى نادي فلومينينسي البرازيلي، في الصيف المقبل.

ورغم الكتمان التام الذي يحيطه سيلفا بمستقبله، إلا أنه قرر بالفعل عدم التجديد مع تشيلسي، بينما يرغب في العودة إلى فلومينينسي، الفريق الذي فاز معه بكأس البرازيل عام 2007.

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وأسفرت المفاوضات بين الطرفين عن نتائج إيجابية، ويتوقع إعلان وصول تياجو إلى الفريق الذي يقوده المدرب فرناندو دينيز قريبًا.

يشار إلى أن دينيز رفض ضم بعض لاعبي قلب الدفاع في فترة الانتقالات الأخيرة، في انتظار وصول تياجو سيلفا إلى الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وكان سيلفا يحظى باهتمام كبير من بعض الأندية السعودية، منذ الموسم الماضي، لكن يبدو أنه سيسلك طريقًا آخر، مع ناديه القديم.

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