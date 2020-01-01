عثمان ديمبيلي يغادر برشلونة لإجراء العملية الجراحية

ديمبيلي يطير إلى فنلندا لإجراء عمليته الجراحية

طار عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة إلى فنلندا لإجراء عملية جراحية، بسبب إصابته في عضلة الفخذ.

ومن المنتظر أن يقوم اللاعب الفرنسي، بالعملية يوم الثلاثاء مع الطبيب ساكاري أورافا، الذي أجرى له عملية قبل عامين ونصف.

وتعرض صاحب الـ 22 عاماً إلى إصابة في تمزق بالأوتار القريبة من عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

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ومن جانبها ستعمل إدارة برشلونة، على إرسال نسخة من تقرير العملية إلى الاتحاد الإسباني، في محاولة منها لاستقطاب مهاجم من الليجا لإكمال الموسم.

ويعاني برشلونة بعد إصابة ديمبيلي في الهجوم، خاصة بعد إصابة لويس سواريز والذي سيبتعد عن الملاعب أربعة أشهر.

وتنص قوانين الاتحاد الإسباني، على السماح للفرق التي يعاني بعض من لاعبيها لإصابات طويلة، بإجراء صفقة من داخل الدوري بشرط وجود تقرير من جهة رسمي.

جدير بالذكر أن ديمبيلي، تعرض لسبع إصابات عضلية منذ انضمامه إلى البلوجرانا في صيف 2017، كما تعرض لإصابتين التواء في الكاحل.