تين هاج يهاجم برشلونة بسبب دي يونج

ليس مُسجلاً للأهداف

نجح فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، في إثبات قدرته على تسجيل الأهداف بالأوقات الحرجة، بعد هزه للشباك في مواجهة ريال بيتيس الأخيرة، ولكن مدربه السابق إيريك تين هاج ليس مقتنعاً بأدواره الهجومية مع فريقه الجديد.

دي يونج رحل عن أياكس الصيف الماضي منضماً لبرشلونة، بعد سلسلة من المستويات المميزة للهولندي الشاب تحت قيادة تين هاج، بتواجد الفريق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مدرب دي يونج السابق يرى أن الأدوار التي يلعبها مع فريقه الجديد لا تساعد على تطوره، ناصحاً برشلونة بجعله يساهم في بناء الهجمة من الخلف بشكل أكبر.

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وقال تين هان في تصريحات للتليفزيون الهولندي:"دي يونج ليس مسجلاً للأهداف، هو لاعب يوفر الدعم بخط الوسط ويصنع لهم الفرص ويضعهم بمواقف تهديفية".

وأضاف المدير الفني لأياكس:"منذ عملي معه للمرة الأولى سألته، هل أنت صانع ألعاب؟ متى ستتمكن من تسجيل الأهداف إذن؟".

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وتابع:"أردته أن يبقى معنا لعام أو عامين، لأن ذلك سيصبح أفضل لنا وللكرة الهولندية بشكل عام خلال الوقت الحالي".

يذكر أن دي يونج أحرز الهدف الأول لبرشلونة في الفوز على بيتيس 3/2 هذا الأسبوع بالجولة 23 من الدوري الإسباني، مساعداً فريقه على مواصلة مطاردة ريال مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط عن نظيره الكتالوني.