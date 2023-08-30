تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

عبر الرئيس التنفيذي .. الاتحاد يعلن إتمام صفقة محمد صلاح!

أحمد رفعت
Mohamed Salah celebratingGetty
محمد صلاحالإتحادثقافةدوري روشن السعودي

هل نرى صلاح بقميص الاتحاد؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تترقب جماهير نادي الاتحاد حسم ناديها التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليفاجئ حساب عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي للعميد الجميع بالإعلان عن إتمام الصفقة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجماهير الاتحادية تُطالب بضرورة حسم التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح، قبل أن يُغلق باب الانتقالات الصيفي في المملكة يوم السابع من سبتمبر المقبل.

ولكن اتضح أن حساب عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، قد تعرض للاختراق "هاكر" من جانب مجموعة من مشجعي نادي الاتحاد!

المباراة التالية

ومنذ أيام كانت مجموعة من جماهير الاتحاد، قد اخترقت الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي، حيث طالبوا بضرورة عدم إهدار الوقت في التعاقد مع محمد صلاح، والتركيز مع احتياجات النادي بشكل جدي. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويكثف نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي مفاوضاته مع ليفربول، من أجل إقناعه بالتخلي عن محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تمسك من مسؤولي النادي ومدربه الألماني يورجن كلوب.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

189123 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 92682كريم بنزيما
  • 9830خاليدو كوليبالي
  • 17726روبرتو فيرمينو
  • 7938نجولو كانتي
  • 20024مارسيلو بروزوفيتش
  • 40923صفقة أخرى
189123 الأصوات

اختيارات المحررين