بعدما أضاف الضحية الـ21، من هو الفريق الأكثر استقبالًا لأهداف حمدالله في السعودية؟

المهاجم المغربي أسقط العدالة أخيرًا

أضاف عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر فريق العدالة لقائمة ضحاياه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، بعدما سجل في مرماه هدف انتصار فريقه ضمن مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الجمعة.

وبهذا الهدف، حقق المهاجم المغربي إنجازًا مذهلًا في كرة القدم السعودية، إذ استطاع التسجيل في جميع الفرق التي واجهها خلال فترة تواجده في البلاد والتي بدأت مع انطلاق الموسم الماضي 2018-2019.

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وبلغ عدد تلك الأندية 21 ناديًا استطاع حمدالله التسجيل في مرماهم جميعًا، سواء خلال مباريات الدوري السعودي أو كأس الملك، وكان آخرهم العدالة الذي هرب من أهداف اللاعب في مباراة الدوري السعودي هذا الموسم والتي انتهت لصالح النصر بثلاثية جوليانو وبيتروس ونور الدين أمرابط، لكنه لم يستطع الهرب منه في الكأس.

ويتصدر فريقا الفيحاء والرائد قائمة الفريق الأكثر استقبالًا للأهداف من جانب حمدالله، إذ سجل 8 أهداف ضد كل منهما، فيما سجل 6 أهداف ضد الاتحاد.

واستقبل الهلال 5 أهداف من مهاجم النصر، فيما استطاع تسجيل 4 أهداف ضد الوحدة وضمك.