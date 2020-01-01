الأهلي والوحدة .. من يتفوق تاريخيًا في مواجهات كأس ملك السعودية؟

مباراة قوية ومنتظرة مساء اليوم

يحل الأهلي مساء اليوم السبت ضيفًا على الوحدة في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، وستكون تلك المواجهة السادسة بين الفريقين في تاريخ البطولة.

وكان الهلال والنصر قد ضمنا تواجدهما في نصف نهائي البطولة بعد تفوق الأول على الاتفاق 2-1 وبهدفين من صالح الشهري، والثاني على العدالة بهدف أحرزه عبد الرزاق حمدالله، وسيُختتم دور الـ8 اليوم بمباراتي أبها ضد الفتح والوحدة ضد الأهلي.

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والتقى الأهلي مع الوحدة 5 مرات في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين، اللقاء الأول وهو الأهم والأبرز كان في نهائي البطولة عام 1970 وحسمه الفريق الجداوي لصالحه بهدفين دون رد.

الوحدة ثأر لتلك الخسارة بعد 20 عامًا حين أخرج الأهلي من دور الـ16 لبطولة عام 1990 بالفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

والتقى الفريقان في مواجهة أخرى عام 2011 تضمنت مباراتي ذهاب وإياب، انتهت الأولى بالتعادل 2-2 واستطاع الأهلي الفوز في الإياب 4-1.

المباراة الأخيرة بين الفريقين كانت في ثمن نهائي الموسم الماضي وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 قبل أن يحسمها الوحدة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

يُشار لأن الوحدة تُوج مرتين بلقب كأس ملك السعودية، عامي 1957 و1966، فيما يحمل الأهلي الرقم القياسي بالفوز باللقب 13 مرة كان آخرها عام 2016.

الأهلي تأهل لربع نهائي الموسم الجاري من كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره على الجندل في الدور الاول 4-1 ثم على النجوم في دور الـ32 بثلاثة أهداف دون مقابل وأخيرًا تخطيه الفيحاء في دور الـ16 بهدف نظيف.

الوحدة من جانبه تخطى الشرق في الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم تجاوز الخليج 1-0 في دور الـ32، وأخيرًا هزم الرائد في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.