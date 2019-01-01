عبد الحفيظ: مواجهتنا مع الإنتاج تشبه لقاء برشلونة وبلد الوليد

الأهلي انتصر على الفريق الحربي لكن عابه إهدار الفرص السهلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه لديه هدف معين يسعى إليه ورغم أن هناك إهدار للفرص بشكل كبير إلا أن الأهداف تتحقق في النهاية.

وأهدر المارد الأحمر بالأمس عدد كبير من الفرص المؤكدة أمام الإنتاج الحربي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر بهدف نظيف، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

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مباراة الأمس ليست الأولى التي يهدر بها الشياطين الحمر عديد الفرص، بل عانوا من السلبية نفسها أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وبسؤال مدير الكرة عن مدى تأثير ذلك على مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا: "مواجهتنا مع الإنتاج توأم مواجهة برشلونة وبلد الوليد، الشوط الثاني بها ضاع عدد رهيب من الفرص وميسي أضاع ضربة جزاء".

وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، في دور المجموعات أهم شيء هو تجميع النقاط للوصول للدور المقبل، أمامنا مباراتين متبقيتين، لو حصلنا على ثلاث نقاط أمام فيتا كلوب سنصعد أول المجموعة، فعلينا حسم التأهل قبل لقاء شبيبة الساورة".

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يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول مجموعته الأفريقية برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه.

ويستعد لخوض لقاء الجولة الخامسة أمام فيتا كلوب في الثامن من مارس المقبل.