أشرف صبحي لمسؤولي الأندية: تحملوا المسؤولية.. أنتم مسؤولون عن حالة الاحتقان

مبادرة للم الشمل بين إداراتي الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رحب أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، بالدعوات لمبادرة صلح بين الأهلي والزمالك، بحثًا عن صالح الكرة المصرية، مطالبًا مسؤولي كافة الأندية بالابتعاد عن مصالحهم الشخصية.

وكان صلاح حسب الله؛ المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قد أكد أنه سيتم تفعيل مبادرة صلح بين مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزير الرياضة قال، خلال تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "الجلسات العرفية لا وجود لها في الرياضة، والكل يسير وفقًا للوائح وقوانين، لكن هناك حالة شحن كبيرة بين الجماهير، وهنا أتحدث عن الجماهير بعيدًا عن أزمة ضغط المباريات، التي هي دور اتحاد الكرة لحلها، في الوقت نفسه هناك احتقان وشحن كبير والتدخل به محسوب، لذلك كان علينا أن نجلس مع مجالس إدارات الأهلي والزمالك".

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وأضاف: "أهلًا وسهلًا بأي مبادرة للم الشمل من أي جهة، ملف الجماهير بعيد عن اللوائح ومتاح للجميع التدخل به من أجل مصلحة البلد والكرة المصرية، خاصة في الفترة الحالية التي نستعد بها لاستضافة الحدث الأفريقي المهم".

صبحي اختتم: "على المسؤولين أن يكونوا أكثر مرونة، هم مسؤولون عن حالة الشحن والاحتقان الحالية، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم من أجل المحافظة على البلد، أخرجوا عن الخلافات الشخصية، لأن عملكم تطوعي".

يذكر أن هناك حالة شحن كبيرة بين جمهور الناديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصراع على لقب الدوري، الذي يتصدر جدوله حاليًا الفارس الأبيض برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، بفارق ست نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 19 مباراة.