عبد الحفيظ: لا نعيش سنوات نتحدث عن أخطاء التحكيم

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن مواجهة صن داونز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه يتدرب في العاشرة صباحًا منذ فترة طويلة، هذا الأمر ليس له علاقة بمواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي، في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة بين الفريقين.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "نتدرب في العاشرة والنصف أو 11 ونصف صباحًا، منذ فترة طويلة، باستثناء يوم المباراة نتدرب بعد الظهر".

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وأردف: "مواعيد التدريبات بعيده تمامًا عن مواجهة صن داونز، وليس له أي علاقة بتلك المواجهة".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "من الممكن أن نخوض مباراة ودية في الثالثة عصرًا قبل صن داونز، لأننا نسعى لتجنب الأخطاء التي وقعنا فيها العام الماضي".

ورفض عبد الحفيظ التعليق على أداء إبراهيم نور الدين في مباراة بيراميدز، حيث قال: "لا أحب الحديث عن التحكيم، وقد نعترض على موقف أو لعبة معينة، ولكن هذا الأمر يحدث وقتها فقط، ولا نعيش كافة سنين حياتنا للتعليق على مثل تلك اللقطات".

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلًا: "نحن لا نعيش حياتنا في التعليق على لقطات من السبعينات والثمانينيات".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 فبراير الجاري، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، ثم الإياب بجنوب إفريقيا.