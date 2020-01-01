الأهلي يؤكد جاهزية رامي ربيعة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

المدافع بات جاهزًا للعب

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جاهزية مدافع الفريق رامي ربيعة للعب ضد طلائع الجيش مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري.

اللاعب أدى أمس تدريبات استشفائية خفيفة في الصالة الرياضية على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين للتعامل مع ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

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من جانب آخر، يصل المهاجم السنغالي أليو بادجي اليوم القاهرة قادمًا من بلاده والتي توجه لها بعد حصوله على إذن خاص من الجهاز الفني لتجديد جواز سفره.

وقال سيد عبد الحفيظ أن انضمام اللاعب من عدمه لقائمة مباراة طلائع الجيش يعود للجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، والذي سيحسم موقف اللاعب اليوم بعد الجلسة التي سيعقدها المدرب السويسري مع جهازه المعاون.

وأوضح عبد الحفيظ أن سفر اللاعب إلى السنغال لتجديد جواز سفره كان ضروريًا للغاية لضمان تواجده في رحلة الإمارات المرتقبة خلال الأيام المقبلة لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري في أبوظبي.