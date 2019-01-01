النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عبدالله بترجي يرغب في الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي

آخر تحديث
التعليقات()
عبد الله البترجي نائب رئي الأهلي
مع نهاية الموسم الجاري تنتهي فترة تكليف بترجي من قبل الهيئة العامة للرياضة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن رغبة عبد الله بترجي رئيس النادي الأهلي الحالي في الترشح بشكل رسمي في انتخابات رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن بترجي يرغب في تقديم ملف ترشحه لفترة انتخابية كاملة مع فتح باب الترشح من خلال الجمعية العمومية غير العادية مع نهاية الموسم الحالي.

ومع نهاية الموسم الجاري تنتهي فترة تكليف بترجي من قبل الهيئة العامة للرياضة، التي تنتهي مع نهاية الموسم.

بترجي كان قد حل بشكل مؤقت بدلاً من رئيس الأهلي السابق ماجد النفيعي الذي قدم استقالته من رئاسة النادي.

اختيارات المحررين

زوران يدرس إراحة بعض الأساسيين أمام التعاون في مباراة الكأس

ويأمل عدد من أعضاء شرف النادي الأهلي في أن يسهم ترشح عبد الله بترجي لفترة رئاسية كاملة بدءً من الموسم المقبل في منح النادي مزيداً من الاستقرار الإداري وتنفيذ خططه الإعدادية للموسم الجديد، خصوصًا من جهة ترتيب أوضاع الفريق الكروي.

إغلاق