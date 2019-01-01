عبدالله بترجي يرغب في الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي

مع نهاية الموسم الجاري تنتهي فترة تكليف بترجي من قبل الهيئة العامة للرياضة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن رغبة عبد الله بترجي رئيس النادي الأهلي الحالي في الترشح بشكل رسمي في انتخابات رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن بترجي يرغب في تقديم ملف ترشحه لفترة انتخابية كاملة مع فتح باب الترشح من خلال الجمعية العمومية غير العادية مع نهاية الموسم الحالي.

ومع نهاية الموسم الجاري تنتهي فترة تكليف بترجي من قبل الهيئة العامة للرياضة، التي تنتهي مع نهاية الموسم.

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بترجي كان قد حل بشكل مؤقت بدلاً من رئيس الأهلي السابق ماجد النفيعي الذي قدم استقالته من رئاسة النادي.

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ويأمل عدد من أعضاء شرف النادي الأهلي في أن يسهم ترشح عبد الله بترجي لفترة رئاسية كاملة بدءً من الموسم المقبل في منح النادي مزيداً من الاستقرار الإداري وتنفيذ خططه الإعدادية للموسم الجديد، خصوصًا من جهة ترتيب أوضاع الفريق الكروي.