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كأس خادم الحرمين الشريفين

زوران يدرس إراحة بعض الأساسيين أمام التعاون في مباراة الكأس

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الهلال كان قد حقق فوزًا صعبًا على حساب الفريق الإيراني بهدف مقابل لا شيء
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عاود نادي الهلال السعودي تدريباته من جديد عقب العودة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد خوض مباراته في دوري أبطال آسيا أمام على استقلال طهران الإيراني.

الهلال كان قد حقق فوزًا صعبًا على حساب الفريق الإيراني بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة في البطولة القارية، والظفر بصدارة المجموعة الآسيوية الثالثة.

تقارير أشارت إلى أن المدير الفني زوران ماميتش المدير الفني يرغب في الدفع بالعديد من البدلاء في مباراة الفريق المقبلة أمام التعاون في نصف نهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين غداً الجمعة.

ويرغب المدير الفني في تجهيز بعض اللاعبين الأساسيين للمباراة المقبلة الأسبوع المقبل أمام التعاون أيضاً ولكن في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل العودة إلى الصدارة.

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يُذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نادي النصر، ولكن الهلال يمتلك مباراة مؤجلة.

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