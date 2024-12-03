"بعد جدل التشكيك بذمته أمام الهلال!" .. حقيقة تسبب سالم الدوسري في إصابة عبدالله المعيوف بـ"الصليبي"

المعيوف زامل سالم الدوسري لسنواتٍ طويلة في الهلال..

أصبح عبدالله المعيوف، حارس مرمى نادي الشباب، مثار حديث الشارع الرياضي السعودي، في اليومين الماضيين؛ وتحديدًا منذ مواجهة فريقه الأسبق الهلال، في دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

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الشباب خسر (1-2) أمام ضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليتعرض المعيوف لهجومٍ شرس، بسبب سوء مستواه في هذه المواجهة، وصل إلى حد التشكيك في ذمته بـ"التلاعب" لمصلحة الزعيم.

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نادي الشباب ومن خلال متحدثه الرسمي تركي الغامدي أعلن مساء أمس الإثنين، التحرك قانونيًا ضد كل المشككين في "ذمة" الحارس المخضرم البالغ من العمر 37 سنة؛ للدفاع عن حقوق اللاعب وقلعة الليوث.

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وبعيدًا عن التشكيك في "ذمته".. ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية، عن إصابة المعيوف بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ وذلك على خلفية اللعبة المشتركة مع سالم الدوسري، جناح نادي الهلال.

سالم تعرض للدفع من نادر الشراري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وهو في طريقه لـ"الانفراد" بعبدالله المعيوف، ليسقط على قدم الأخير؛ الأمر الذي دفع البعض للقول بإن الحارس المخضرم تعرض لـ"الصليبي".

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، عن حقيقة تعرض المعيوف لـ"قطع في الرباط الصليبي"، على خلفية مواجهة الشباب والهلال، مساء يوم السبت الماضي.

الصحيفة نفت هذا الخبر تمامًا؛ قائلة: "لا صحة لتعرض حارس مرمى نادي الشباب عبدالله المعيوف، لإصابة في الرباط الصليبي للركبة".

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المعيوف بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية للهلال، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2004؛ حيث مثّله لـ3 سنوات، لينتقل بعدها إلى الأهلي السعودي، ومنه عاد للزعيم مجددًا في الفترة من 2016 إلى 2023.

وبعد الرحيل عن الهلال في 2023.. انتقل المعيوف إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الذي ارتدى قميصه لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ قبل الانضمام إلى الشباب في صيف العام الحالي "2024".

جدير بالذكر أن المعيوف لعب 6 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ مستقبلًا خلالها 4 أهداف، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه "3 مرات".