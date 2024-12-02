"لن نسمح بالتشكيك فيه!" .. الشباب يعلن قرارًا عاجلًا بعد اتهام عبدالله المعيوف بـ"التلاعب" أمام الهلال

المعيوف صنع المجد مع الهلال طوال مسيرته الكروية..

أعلن نادي الشباب السعودي، التحرك "قانونيًا"؛ بعد الحملة التي يتعرض لها النجم المخضرم عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

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المعيوف تعرض لحملة شرسة، بعد خسارة الشباب (1-2) ضد الهلال، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وصلت إلى حد التشكيك في ذمته، واتهامه بـ"التلاعب" لمصلحة فريقه الأسبق الزعيم.

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ويُعتبر الحارس البالغ من العمر 37 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث مثّل الفريق الأول لكرة القدم في الفترة من 2004 إلى 2007، ومن 2016 إلى 2023، قبل الانتقال إلى الاتحاد السعودي، ثم الشباب بداية من صيف 2024.

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وفي هذا السياق.. كشف تركي الغامدي، المتحدث الرسمي باسم الليث، عن أن الإدارة القانونية بالنادي رصدت عددًا من الإساءات والاتهامات، التي طالت المعيوف من "أطراف غير شبابية"؛ على حد قوله.

الغامدي قال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "الشباب بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مؤكدًا على ثقة إدارة النادي في نجمها الكبير، وأن المعيوف من اللاعبين المخلصين.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب: "المعيوف لعب ومازال يلعب دورًا كبيرًا مع الفريق، داخل الملعب وخارجه"، مشددًا على أن الليث لن يقبل أي تشكيك في نجمه، أو الإساءة له أو لأي لاعب آخر.

وأشار تركي الغامدي إلى أن إدارة الشباب ستحرص على حفظ حقوق عبدالله المعيوف وجميع زملائه اللاعبين، ولن تتهاون في ملاحقة أي مُسيئ أو متجاوز ضد النادي ونجومه.

جدير بالذكر أن المعيوف لعب 6 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ مستقبلًا خلالها 4 أهداف، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه "3 مرات".