عبدالكريم حسن يُعلن قبول اعتذار لاعب النصر

نادي السد قد تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

أعلن اللاعب الدولي القطري عبدالكريم حسن لاعب نادي السد القطري قبول اعتذار اللاعب سلطان الغنام لاعب نادي النصر السعودي.

وكانت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين النصر السعودي والسد القطري التي أقيمت في الرياض قد شهدت تعديًا لفظيًا من قبل الغنام على لاعب السد، بحسب ما نقلت شاشات التلفاز.

وغرد كيمو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع نشر صورة للغنام قائلاً : "اعتذارك مقبول اخوي سلطان ،، والي فات مات، وهارد لكم واتمنى لكم التوفيق في القادم".

وبحسب التقارير فأن الغنام قدم اعتذاره إلى عبدالكريم حسن خلال مباراة الإياب التي جمعت الفريقين مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

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يُذكر أن نادي السد قد تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر، بمجموع المباراتين 4\3.