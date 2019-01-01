عموري يكشف كواليس انضمامه ورحيله عن الهلال

كان يرغب في البقاء مع الهلال

ماجد جزر

كشف اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، عن بعض الكواليس الخاصة به خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من انتقاله إلى نادي الهلال السعودي والرحيل مؤخرًا إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

عموري قال في تصريحاته تلفزيونية لبرنامج صدى الملاعب إنه أنه تلقى أمرًا مباشرًا من إدارة العين الإماراتي، بالرحيل إلى نادي الهلال واللعب معهم لمدة موسم واحد ومن ثم العودة إلى الفريق.

وكان صانع الألعاب الموهوب قد تواجد مع الهلال الموسم الماضي إلا أن لعنة الإصابة ضربته، ولم يلعب سوى 6 مباريات، ثم رحيل نهاية الموسم لنادي الجزيرة لنهاية عقده.

وعن سبب الرحيل عن الهلال أوضح أنه كان يرغب في البقاء مع الهلال، ولكنه شعر من العرض أن المسئولين لا يريدون تواجده في النادي.

وقال عموري "كيف أشعر بأن مسئولي الهلال يريدونني، وهم أعطوني 24 ساعة فقط للرد على عرض التجديد، بينما أجدهم يفاوضون لاعب آخر لمدة 4 أشهر كاملة".

كما شدد عموري على احترامه لجماهير الهلال التي كانت تتمسك به حتى آخر لحظة، لم يوقع على عقود الانضمام إلى الجزيرة، إلا بعد أن انتهى عقده رسميًا.