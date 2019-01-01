من هو هارون كمارا لاعب الاتحاد الجديد؟ وما الذي ممكن أن يُضيفه للعميد؟

كل ما تريد معرفته عن هارون كمارا لاعب الاتحاد الجديد، من هو؟ وما هي الفرق التي لعب لها؟ وهل يُعد إضافة حقيقية للعميد؟

ماجد جزر

فرض اللاعب هارون كمارا نفسه بشكل قوي جدًا مع نادي القادسية السعودي، ليُصبح اللاعب في يوم وليلة أحد أبرز وأهم المهاجمين على الصعيد المحلي، واصبحت الأندية تتهافت عليه بشكل كبير وواضح.

اللاعب مواليد المملكة الذي ظهر بشكل مفاجئ وغير متوقع في الكرة السعودية فرض نفسه بشكل واضح ومؤثر جدًا في بطولة دوري المحترفين السعودي على الرغم من هبوط فريقه من المسابقة المحلية الموسم الماضي.

كمارا فرض نفسه بشكل سريع جعله محط أنظار الأندية الكبار في السعودية وفي مقدمتهم الاتحاد والهلال، وخطفه الاتحاد ليرتدي قميص العميد بعد التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم صاحب الـ21 عامًا.

الصراع بدأ للتعاقد مع اللاعب، عقب التألق في بداية الموسم، وبالتحديد بعدما سجل اللاعب ثنائية لفريقه في مرمى الأهلي بالجولة التاسعة من موسم 2018\2019 ليرفع حينها عدد أهدافه هذا الموسم إلى 6 أهداف.

ووصل في ذلك الحين هارون كمارا إلى رقمًا قياسيًا حيث أصبح أكثر لاعب مساهمة بتسجيل الأهداف في الدوري السعودي، إذ سجل اللاعب 6 أهداف وصنع 4.

وساهم هذا التألق في وضع اللاعب تحت المنظار بشكل واضح، وبالتأكيد ساهم هبوط فريقه القادسية في مهمة التخلي عنه، إلا أنه بالتأكيد إدارة النادي عملت على الاستفادة بأكبر قدر ممكن ماديًا من بيع اللاعب.

وعقّب كل هذه المقدمة نُلقي لكم الضوء على بداية هارون كمارا كلاعب كرة قدم من الهواة حتى أصبح محترفًا عليه صراع خاص من أكبر الأندية...

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من هو هارون كمارا لاعب الاتحاد الجديد؟

كمارا من مواليد السعودية عام 1998 أي انه يبلغ من العمر الأن 21 عامًا ، والمهاجم المتميز صاب الأصول الغينية، انضم هارون كمارا لنادي القادسية في يناير 2018 خلال فتح باب الانتقالات للاعبين مواليد السعودية.

وبالرغم من الفرص القليلة التي يأخذها اللاعبين المواليد الا ان كمارا نجح أن يثبت نفسه ويلفت انظار الجميع ومنهم مدربي منتخب السعودية الأول والمنتخب الأولمبي.

هارون كمارا لعب لنادي القادسية في نصف موسم من عام 2018، وشارك في ثمانية مباريات نجح في إحراز أربعة أهداف وصنع هدفين ودخل في قائمة الهدافين بسرعة.

وكما يقال فالإبداع يأتي من رحم المعاناة، فطفولة اللاعب كانت صعبة، حينما فقد والديه في حادث سيارة وهم في طريق العودة من مكة المكرمة بعد أن أدوا مناسك العمرة، وكان هارون معهم في نفس السيارة ولكن العناية الإلهية أنقذت حياته.

بعدها عاش اللاعب مع زوجة والده التي تولت تربيته مع أولادها وهي (كفيفة)، وكان هارون متعلقًا بشكل كبير بكرة القدم، إلا أن الظروف اجبرته على العودة إلى مسقط رأسه غينيا.

وفقًا لصحيفة @ariyadhiah: هارون كمارا انتقل إلى نادي @ittihad مقابل 22 مليون ريال ستدفع على ثلاثة دفعات، وسيحصل اللاعب على 150 ألف ريال شهريًا.



برأيك هل يستحق اللاعب هذا المبلغ الضخم؟ pic.twitter.com/SlbLttVxC6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 16, 2019

ومع الموافقة على قرار قيد لاعبي المواليد كمحليين قرر كمارا العودة إلى المملكة وعلم رئيس نادي الرياض آنذاك عبدالرحمن الروكان عن موهبة اللاعب عبر أحد العاملين في النادي وهو السوداني وليد إبراهيم.

ولكن المفاجأة هي رفض اللاعب من قبل المدرب التونسي للفريق لم يقتنع بإمكانات اللاعب، ليرحل إلى الفيصلي، ونفس الأمر تكرر مع اللاعب، لينضم أخيرًا إلى نادي القادسية، والذي ساهم بشكل واضح في بناء مسيرته حتى أصبح من نجوم الشباك.

رسميًا - 20 مليون ريال يحسمون انتقال هارون كمارا إلى الاتحاد

المباريات التي لعبها هارون كمارا مع الاتحاد :

الفترة المشاركات سجل 2018 - 2019 3 2

كيف بدأت مسيرة هارون كمارا

البداية حينما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المجال لقيد اللاعبين من مواليد المملكة في قوائم الفريق وكان ذلك بالتحديد في يناير 2018،وكان من نصيب القادسية التعاقد مع اللاعب المغمور حينها هارون كمارا.

وتألق اللاعب بقوة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا للشباب بإندونيسيا وأحرز هاتريك في مباراة فوز السعودية على الصين 4-3، وفرض نفسه كأحد نجوم هجوم السعودية القادمين وبقوة في حال حافظ على مستواه الحالي.

تفوق كمارا بشكل واضح جعله ينضم لمعسكر المنتخب الوطني الأول في أكثر من فرصة، ورشحه البعض للتواجد مع المنتخب في كأس العالم وكأس آسيا، إلا ان ضعف الخبرات أطاح به من القائمة.

التألق جعله هدفًا لأكثر من نادي وبالتحديد ناديي الهلال والاتحاد، إلا أن الأول قرر الانسحاب من المفاوضات بسبب مماطلة مسؤولي القادسية بحسب ما وصفت التقارير بعد الاتفاق على ضم اللاعب مقابل 15 مليون ريال.

وحسم نادي الاتحاد التعاقد مع اللاعب بعد التوصل إلى اتفاق لضمه مقابل دفع 30 مليون ريال، بجانب سيارة وفيلا خاصة للاعب، ليُصبح المهاجم المنتظر في صفوف العميد الموسم المُقبل.

وبالتأكيد يأتي تمسك إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي للتعاقد مع اللاعب لرغبتها في تعويض غياب نجم الفريق فهد المولد الذي تعرض للإيقاف لمدة عام بسبب تناوله مواد منشطة والاعتراف بذلك.

وسيؤدي اللاعب دور هجومي كبير مع نادي الاتحاد خاصة في ظل تواجد أكثر من صانع ألعاب مميز بالفريق على رأسهم التشيلي المميز كارلوس فيلانويفا.