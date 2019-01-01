الانتقالات

20 مليون ريال يحسمون انتقال هارون كمارا إلى الاتحاد

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إدارة العميد توصلت إلى اتفاق مع القادسية من أجل التعاقد مع اللاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أصبحت قريبة جدًا من حسم صفقة المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب نادي القادسية الحالي.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العميد توصلت إلى اتفاق مع القادسية من أجل التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت التقارير أنه تم التوصل إلى المراحل النهائية للمفاوضات، حيث يتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 20 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يدفع الاتحاد 10 ملايين، كمقدم عقد للصفقة والمتبقي على دفعتين خلال الموسم المقبل 2019\2020.

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التقارير نفت أن تكون إدارة القادسية قد وضعت شرطًا لضم على خدمات أي لاعب اتحادي مقابل انتقال كمارا، لوفرة اللاعبين المميزين لديها، وخصوصاً الصاعدين منها، إلا أنها تركز على الجانب المادي فقط.

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يُذكر أن الفترة الحالية تشهد صراعًا كبيرًا للتعاقد مع المهاجم الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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