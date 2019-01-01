لماذا قرر عبدالرزاق حمد الله اعتزال اللعب الدولي مع المغرب؟

خلال الأشهر الأخيرة، عانى حمد الله من علاقة شابها التوتر مع منتخب المغرب

أعلن اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، اعتزاله دوليًا، وذلك بعد سلسلة من الأزمات مع الجهاز الفني لمنتخب المغرب مؤخرًا.

حمد الله مهاجم النصر السعودي قرر إنهاء مشواره الدولي مبكراً في قرار كان متوقعًا لدى الكثير من عشاق الكرة المغربية.

المغربي عبدالرزاق حمد الله كتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد قررت أن اعتزال اللعب دوليا".

خلال الأشهر الأخيرة، عانى حمد الله من علاقة شابها التوتر مع منتخب المغرب على فترات مختلفة، لاسيما غيابه عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

الأمر لم يتوف هنا، بل لم يتم استدعاؤه من قبل المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش الذى تولى تدريب منتخب "أسود الأطلس"، بعد البطولة الأفريقية.

حمد الله كان دخل في بعض الأزمات مع الجهاز الفني السابق للمغرب، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، واستمرت تلك المشاكل مع البوسني وحيد خليلوزيتش المدرب الحالي لأسود الأطلس.

رسميًا - عبد الرزاق حمد الله يعتزل دوليًا

اللاعب المغربي الذي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة إجازة فجر مفاجأة بإعلان الاعتزال الدولي وهو ما كان صادمًا لبعض الجماهير.

فيما يلي يستعرض لكم جول كواليس بداية أزمة مهاجم النصر مع المنتخب المغربي ..

أزمات حمد الله مع المنتخب المغربي

بداية أزمات حمد الله مع منتخب المغرب قديمة جدًا، وبالتحديد في 2012، عندما تم استبعاده من قائمة أولمبياد لندن 2012، وذلك من قبل المدرب الهولندي فيربيك، على الرغم من تألقه في التصفيات وإحرازه 3 أهداف من أصل 6 سجلها المنتخب المغربي الأولمبي خلال الدوري الأول والثاني من المرحلة الإقصائية.

ورأى اللاعب حينها أن المدرب الهولندي احتقره وظلمه، وأنه تسبب في إحباطه، لأن القرار لم يتخذ وفقا لمعايير فنية.

مع المنتخب الأول ظهرت تلك المشاكل بداية من انضمام اللاعب لصفوف المنتخب عندما رفض المدير الفني الفرنسي منحه القميص رقم 9 والذي اشتهر بارتدائه حمد الله بالملاعب السعودية ومنحه للاعب آخر في صفوف أسود الأطلس.

والمشكلة الثانية بحسب تقارير مغربية أن المدير الفني أبلغ حمد الله بأنه رقم 3 في خط الهجوم وفضل عليه خالد بوطيب المحترف في صفوف نادي الزمالك المصري ليكون المهاجم رقم 1 في صفوف المنتخب وتأكد حمد الله إنه سيكون كمالة عدد في صفوف المنتخب المغربي وليس أساسيًا.

كما دخل مهاجم العالمي الحالي في مشادة كلامية مع زميله فيصل فجر الذي منعه من تسديد ركلة جزاء في مباراة جامبيا الودية التي أقيمت بملعب "مراكش"، وانتهت بخسارة أسود الأطلسي بهدف دون مقابل.

ويبدو أن هذا الأمر كان بمثابة بداية أزمة للاعب رفقة منتخب بلاده، حيث قالت تقارير إنه بدأ يشعر بعدم وجود معاملة خاصة له.

وقرر حمد الله فيما بعد مغادرة معسكر منتخب بلاده -قبل وقت قليل من انطلاق بطولة الكان، معربًا عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر بسبب غياب الروح الجماعية بين اللاعبين.

المدرب الفرنسي هيرفي ريناد، المدير الفني السابق للمغرب، رفض التعليق على هذا القرار، لتنقطع علاقة حمد الله بعد ذلك بالفريق.

الأمر لم يتوقف هنا، فبعد رحيل اللاعب عن معسكر أسود الأطلسي، ظهر الجدل بينه وبين زميله فيصل فجر حيث تداولت الجماهير المغربية فيديو ساخرًا للاعب فيصل فجر صاحب المشكلة مع حمد الله ونشر أغنية بعنوان باي باي في إشارة لرحيل زميله.

الأمر لم يتوقف هنا، حيث صرح وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الجديد لأسود الأطلس، في وقت سابق أن علاقة حمد الله بالمنتخب قد انتهت بعد أن رفض اللاعب الانضمام لمعسكر المغرب خلال الفترة الماضية.

بعدها نفى عبدالرزاق حمد الله ما قاله مدرب منتخب المغرب، وكتب عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام": أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول بأني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلاً لم أتلق دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة الملكية المغربية.

وبعد ذلك أكد مصطفى حجي، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب المغرب، أنه قد اتصل في وقت سابق باللاعب وحاول إقناعه بالعودة لصفوف الفريق، ولكنه رفض جميع محاولاته، ليعلن اللاعب بعدها اعتزاله الدولي ويسدل الستار على فصول الأزمة التي تواصلت خلال الشهور الماضية.

ماذا قدم عبدالرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي

المنتخب الأوليمبي

بداية حمد الله الحقيقية دوليًا، كانت مع المنتخب المغربي الأوليمبي، تحت 23 عامًا، حيث شارك في صفوفه في 16 مباراة، واستطاع قيادته ببراعة للتأهل إلى أولمبياد لندن 2012.

مهاجم النصر كان بمثابة المنقذ للمنتخب المغربي، بعدما سجل هدف حاسم أمام منتخب الكونغو، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد لندن.

ولكن رغم الأهداف الحاسمة والأداء الرائع الذي ظهر عليه مع المنتخب المغربي الأوليمبي، تم استبعاد عبد الرزاق حمد الله من القائمة التي شاركت في الأولمبياد التي أقيمت في لندن عام 2012.

المنتخب الأول

شارك حمد الله في أول مباراة له رفقة المنتخب المغربي الأول، في مباراة ودية أمام بوركينا فاسو، والتي فاز بها أسود الأطلس بهدفين دون رد.

أول هدف له بقميص المغرب، كان في مرمى ناميبيا وديًا، والتي فاز بهدف الأسود بهدفين مقابل هدف واحد.

وأول هدف رسمي له، كان في مرمى تنزانيا، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، التي فاز بها المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

آخر مشاركة له كانت مع منتخب المغرب أمام جامبيا وديًا، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انتهت بخسارة الأسود بهدف دون رد.

رسالة خاصة من عبدالرزاق حمد الله إلى جماهير النصر

ما هو موقف الجماهير من قرار اعتزال حمد الله

تسبب قرار عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، في حالة من الانقسام داخل الإعلام المغربي بعد قراره باعتزال اللعب على المستوى الدولي.

هناك اتجاه لدى البعض أن المنتخب المغربي افتقد المهاجم باعتباره من أصحاب المهارات التهديفية المميزة، حيث أعتبر البعض أن مسيرته مع منتخب المغرب كانت متعثّرة للغاية، رغم امتلاكه لإمكانيات فنية مميز.

على الجانب الأخر، أبدى البعض ارتياحه من قرار حمد الله باعتزال اللعب دوليًا، مؤكدا أن هذا الأخير أراح نفسه وأراح الجماهير المغربية بعد الأزمات العديدة التي تسبب فيها، والتي جعلته حديث الرأي العام الرياضي طوال الأشهر الأخيرة.