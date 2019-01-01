رسميًا - عبد الرزاق حمد الله يعتزل دوليًا

المغربي علق حذائه الدولي بعد عدة أزمات

أعلن عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي ومنتخب المغرب، اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي، اليوم الإثنين.

جاء إعلان اللاعب لقراره، خلال قضائه لعطلته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "السلام عليكم ورحمة الله، لقد قررت أن اعتزل اللعب دوليًا".

اعتزال المغربي للعب مع منتخب بلاده جاء بعد عدة أزمات تعرض لها خلال العام الجاري، كان السبب الرئيس بها الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني السابق لأسود الأطلس والحالي لمنتخب السعودي.

صاحب الـ28 عامًا تم استدعائه للمشاركة مع المغرب في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من قبل رينارد، بعد غياب لسنوات عن تمثيل منتخب بلاده، ليتفاجأ الجميع بعدها بمغادرته للمعسكر قبل انطلاق البطولة، رافضًا الاستمرار.

وأوضح حمد الله فيما بعد أن مغادرته للمعسكر جاء إثر معاملة رينارد غير الاحترافية معه، على عكس ما يراه من تعامل مع اللاعبين المحترفين بالدوريات الأوروبية. (طالع التفاصيل)

وعقب رحيل الفرنسي، وقدوم المدرب البوسني خاليلوزيتش لقيادة أسود الأطلس، وقعت مشكلة جديدة، حيث قال المدرب أن اللاعب رفض الانضمام للمنتخب رغم استدعائه (طالع التفاصيل)، بينما أول مهاجم النصر أنه كان مجرد سوء تفاهم، مبديًا استعداده للعودة للمنتخب في أي وقت.

يذكر أن حمد الله هو المغربي الدولي الثاني الذي يعتزل العام الجاري، بعدما أعلن القائد مهدي بنعطية؛ مدافع الدحيل القطري، تعليق حذائه الدولي في الأول من أكتوبر الماضي.