لقطة إنسانية من حمد الله تجاه مشجع نصراوي من ذوي الاحتياجات

المغربي الدولي معشوق جمهور الشمس بفضل أهدافه وأرقامه القياسية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، على إهداء قميصه إلى أحد مشجعي العالمي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أعرب عن عشقه للمغربي.

المشجع النصراوي ظهر في إحدى اللقاءات التليفزيونية مؤكدًا أن جاء لحضور مواجهة العالمي أمام ضمك من أجل رؤية حمد الله، الذي سبب الفرحة له الموسم الماضي مساهمًا بأرقامه في حصد الفريق لقب الدوري.

الكشف عن إصابة عبد الرزاق حمد الله

وجاء رد المهاجم المغربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "والله إن حضورك يثلج القلب ويدفعنا نحن اللاعبين لمضاعفة جهودنا من أجل إسعادكم".

وأضاف: "لي الشرف أن أهديك قميصي إذا تشرفت".

والله إن حضورك يثلج القلب و يدفعنا نحن الاعبين مضاعفة جهودنا من أجل إسعادكم و لي شرف أن أهديك قميصي اذا تشرفت ❤ pic.twitter.com/q0udRJtvYn — Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) August 24, 2019

مهاجم العالمي ساهم في تحقيق فريقه الفوز أول أمس الخميس، أمام ضمك بثنائية نظيفة، سجل منها الهدف الثاني، ضمن الجولة الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يلاقي النصر في المباراة المقبلة فريق السد القطري، في 26 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.