الكشف عن إصابة عبد الرزاق حمد الله

حمد الله يسجل في شباك ضمك ويتعرض للإصابة..

أكدت تقارير صحفية أن التشخيص المبدئي لعبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، هو التواء خفيف في المفصل.

جاء ذلك خلال مباراة الفريق في افتتاح الدوري السعودي ضد ضمك، والتي انتهت بفوز حامل اللقب بهدفين دون رد، سجل حمد الله ثانيهما في الدقيقة 53.

على الناحية الأخرى كان التغيير الاضطراري الآخر في صفوف النصر، والذي أتى من نصيب سلطان الغنام، قد نجم عن تعرضه لإنفلونزا أدت لارتفاع درجة حرارته.

وكان المغربي حمد الله قد قدم موسماً كبيراً للغاية مع النصر الذي قاده خلاله لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن المباراة الأخرى من تلك الجولة قد شهدت التعادل بين الأهلي والعدالة بهدف لمثله.