بعد غيابه "المفاجئ" عن الرائد .. موقف عبد الرزاق حمد الله من مباراة الشباب المُقبلة

هل يواصل حمد الله رحلته لكسر رقم السومة في مباراة ضمك؟

قبل المواجهة الماضية أمام الرائد، فاجأ الشباب الجميع، بغياب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن مواجهة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، إثر تعرضه للإصابة.

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الشباب نجح في قلب الطاولة على الرائد بنتيجة (2-1)، فيما خرج حمد الله من القائمة نظير تعرضه للإصابة بكدمة في الفخذ، علمًا بأن المهاجم المغربي نشر رسالة - حينها - عبر منصة (إكس)، أثارت حالة من الجدل، قال فيها "لم يكن يعلم موسى أن الله سيشق له البحر، لكنه كان يعلم أن الله لن يتخلى عنه".

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وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الرياضية" أن حمد الله أدى تدريبات انفرادية، الأربعاء، على أن يجري اللاعب فحصًا طبيًا اليوم، لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة ضمك، علمًا بأن بعثة الليوث، ستطير إلى أبها، عقب الحصة التدريبية، خلال الساعات المُقبلة، علمًا بأن الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، شارك في جميع أجزاء التدريب، بما فيها المناورة، التي فرضها المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا.

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وانتقل حمد الله إلى صفوف الشباب، في موسم الميركاتو الصيفي، بآمال مواصلة مطاردة رقم عمر السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين، برصيد 144 هدف، فيما شارك المغربي في 3 مباريات منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفًا في دوري روشن، وهدفين في مواجهة الخلود، بدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما غاب عن 3 مواجهات إثر الإصابة.

وتمكن حمد الله من تسجيل 130 هدف في 139 مباراة بالدوري السعودي، ليصبح على بعد 14 هدفًا من معادلة رقم السومة، حيث أحرز 77 هدفًا بقميص النصر، و52 هدفًا مع الاتحاد، فضلًا عن هدف وحيد للشباب.