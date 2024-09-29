مستشهدًا بقصة النبي موسى .. رسالة غامضة من عبد الرزاق حمدالله بعد استبعاده من مباراة الرائد للإصابة

غياب مفاجئ للمهاجم المغربي

فيما كان الجميع ينتظر تواجد الهداف عبد الرزاق حمدالله مع الشباب خلال مواجهة الرائد التي انطلقت منذ قليل في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، فوجئ الجميع بغيابه عن اللقاء دون تفسير واضح من جانب ناديه.

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مهاجم الاتحاد السابق زاد الغموض حول غيابه عن اللقاء بتغريدة غامضة استشهد خلالها بقصة النبي موسى عليه السلام، إذ كتب عبر منصة إكس "لم يكن يعلم موسى أن الله سيشق له البحر، لكنه كان يعلم أن الله لن يتخلى عنه".

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صحيفة الرياضية أزالت الغموض حول غياب حمدالله بعدها بدقائق، حيث أكدت إصابته بكدمة في الفخذ أبعدته عن مواجهة الرائد في استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

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الغياب ليس الأول لحمدالله هذا الموسم مع الشباب، إذ كان قد غاب للإصابة عن أول مباراتين في الموسم أمام الاتفاق والخليج، فيما لعب ضد القادسية والتعاون في دوري روشن السعودي والخلود في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد سجل 3 أهداف وصنع هدف.

يُشار إلى أن حمدالله انضم إلى الشباب خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير قادمًا من الاتحاد، وهي تجربته الثالثة في السعودية بعد النصر والعميد.