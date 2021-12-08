عبدالرحمن غريب؟ الهلال يقترب من ضم لاعب جديد

فجر الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته مفاجأة من العيار الثقيل، باقتراب نادي الهلال من التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة، بعد التعاقد مع سعود عبد الحميد ظهير الاتحاد.

الهلال نجح في التعاقد مع النجم سعود عبد الحميد، في صفقة انتقال حر، بعد اقتراب نهاية عقده مع ناديه الاتحاد، بنهاية شهر يناير القادم، ليدعم صفوفه بأول صفقاته الشتوية.

فلاته قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "إم بي سي أكشن": "لاعب وسط من أحد الأندية الغربية سيوقع للهلال خلال الفترة القادمة، وأقولها علنًا".

مقدم البرنامج؛ الإعلامي وليد الفراج، وجه سؤالًا إلى عبد الله فلاته قائلًا: "هل تقصد عبد الرحمن غريب؟".

وتهرب فلاته من سؤال وليد الفراج قائلًا: "لن أذكر أي اسم، ولكن أؤكد أن لاعب وسط من أحد الأندية الغربية سيوقع للهلال قريبًا".

واختتم عبد الله فلاته حديثه عن هذا الأمر قائلًا: "الأمور منتهية تمامًا مع الهلال، وأعرف كل شيء".

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يذكر أن جراح الظفيري وكيل أعمال عبد الرحمن غريب، قد أكد في تصريحات سابقة، على أن اللاعب سينتهي عقده في يناير 2023، وأنه سيدخل الفترة الحرة بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2022.