الاتحاد يكشف أسباب فشل تجديد عقد عبدالحميد بالتفاصيل

أصدر نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، من أجل التعليق على مسألة توقيع سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للفريق لنادي الهلال خلال الفترة الحالية.

نادي الهلال أعلن اليوم عن التعاقد مع سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر، بعد اقتراب نهاية عقده مع العميد، والمقرر له أن ينتهي بنهاية شهر يناير القادم.

كيف تعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد؟

تعثرت مفاوضات تجديد عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد، بعد التفاوض مع اللاعب ووكيله "فهد باقديم"، وأيضًا إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

إدارة الهلال دخلت في مفاوضات مباشرة مع سعود عبد الحميد ووكيل أعماله، ونجحت في حسم التعاقد مع اللاعب سريعًا، مستغلة تعثر المفاوضات، ودخول اللاعب الفترة الحرة.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن إدارة الهلال تواصلت مع نظيرتها في الاتحاد، من أجل إخطارهم بأنهم سيتعاقدون مع سعود عبد الحميد.

ما هو رد الاتحاد على توقيع سعود عبد الحميد للهلال؟

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بها بيانًا رسميًا من إدارة النادي، لكشف كل ما دار في مسألة تجديد عقد سعود عبد الحميد.

وجاء نص البيان كالآتي: "يوضح المركز الإعلامي بنادي الاتحاد لجميع محبي النادي والجماهير الرياضية، بأن قرار رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ أنمار الحائلي، بإيقاف مفاوضات تجديد عقد اللاعب سعود عبد الحميد مع النادي جاء ردًا على الموقف السلبي من اللاعب ووكيله تجاه كافة المحاولات التي بذلت لإقناعه لتجديد العقد على النحو التالي:".

وتابع: "بدأ النادي في التحدث مع اللاعب ووكيل أعماله قبل عام ونصف من نهاية عقده مع النادي، حيث تم تقديم عرض بكسر العقد الساري المتبقي في حينها عام ونصف، وتمديد لفترة مماثلة بإجمالي ثلاثة مواسم، مع تقديم العرض المالي الأعلى في سقف التعاقد مع اللاعبين المحترفين المحليين، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من جانب وكيل أعمال اللاعب".

"على الرغم من ذلك تجاوب النادي مع طلب اللاعب بالحصول على مبلغ مالي خارج المتفق عليه بقيمة 400 ألف ريال، وتم توفير بصفة شخصية من جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة".

📝| بيان صحفي .. pic.twitter.com/3Bfv690TYm — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 8, 2021

"تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى للجنة فض المنازعات يطالب بفسخ العقد، مدعيًا بأن النادي لم يقم بتسديد مقدم عقد اللاعب، وهو ما ثبت عدم صحته أمام اللجنة بعد أن قدم النادي ما يثبت استلام اللاعب لكافة مستحقاته المالية حتى تاريخ تقديم الشكوى في 20 سبتمبر 2020، واكتفى النادي بإثبات سلامة موقفه دون أي تصعيد تجاه هذه الشكوى المفتعلة".

"تم تقديم عرض النادي الرسمي الأول للاعب ووكيل أعماله لتجديد العقد قبل دخوله فترة الستة الأشهر الأخيرة من عقده، وتحديدًا في 1 يونيو 2021".

"تم تقديم العرض الرسمي الثاني للاعب ووكيل أعماله في تاريخ 17 يونيو 2021، والذي تضمن الموافقة على كافة الطلبات التي تم طلبها من جانب الوكيل كقيمة مالية للعقد أو توزيع الدفعات بما في ذلك السيارة التي اختارها اللاعب بالنوع واللون ومبلغ عمولة الوكيل، وتضمن خطاب تقديم العرض طلب تحديد موعد لتوقيع العقد ولم يتم تحديده من جانب وكيل أعماله".

"تم إرسال خطاب لوكيل أعمال اللاعب في 17 سبتمبر 2021، يتضمن طلب تحديد موعد لتوقيع العقد بناءً على ما تم الاتفاق عليه، ولم يتم التجاوب مع هذا الخطاب أيضًا".

"آخر المواعيد التي تم تحديدها كان يوم الجمعة 26 نوفمبر الماضي، وبعد أن تم تجهيز كافة الشيكات بما فيها شيك الوكيل، إلا أن الوكيل لم يحضر في الموعد المتفق عليه، ثم تذرع بعدم وجود شيك مصدق، وهو الذي لم يكن موجودًا من الأساس لمراجعة الأوراق النهائية قبل التوقيع، علمًا بأنه حسب الأنظمة يعد الشيك المصرفي مستندًا رسميًا، يترتب عليه ما يترتب على الشيك المصدق من التزام أمام كافة الجهات المختصة".

"كافة المخاطبات تم إرسالها عبر البريد الرسمي للاعب المسجل في عقده الاحترافي، وفقًا لما هو معمول به رسميًا، وطيلة الفترة الماضية لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي اتصال من أي رئيس نادي يطلب فيه موافقة النادي بشكل ودي أو رسمي للتفاوض مع اللاعب".

"تلقى رئيس مجلس الإدارة مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس إدارة الهلال، يبلغه فيه بتوقيع ناديه مع اللاعب قبل الإعلان الرسمي بذلك".

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