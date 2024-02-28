جماهير اليوفي تتمنى عودته..

زادت التكهنات في اليومين الأخيرين حول الوجهة المحتملة لمدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، والذي يبتعد عن التدريب منذ انتهاء ولايته الثانية مع النادي الملكي في 2021.

وكان زيدان قد صرح على هامش حضوره العرض الأول لفيلم وثائقي عن مارتشيلو ليبي مدربه السابق في يوفنتوس، بأنه "يطوق إلى العودة لحياة التدريب في أقرب فرصة".

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن السير جيم راتكليف، رئيس شركة إنيوس، الذي استحوذ على 27% من أسهم مانشستر يونايتد، يستهدف التعاقد مع زيدان، خلفًا للمدرب الحالي إريك تين هاج.

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لكن تبدو مهمة النادي الإنجليزي صعبة في ظل إعلان زيدان رغبته التدريب في الكالتشيو، بقوله: "سأعود إلى دكة البدلاء قريبًا، لماذا لا أعمل في إيطاليا؟.. أنا أحب إيطاليا وأحب عشق الجماهير للكرة هناك، وأود أن أدرب هناك يومًا ما".

وسلطت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، الضوء على تصريحات زيدان، مشيرة إلى أن "جماهير يوفنتوس تحلم بقيادته للفريق في الفترة المقبلة، حيث لا تزال تعشقه (منذ فترة وجوده كلاعب قبل الانتقال لريال مدريد)".

وأوضحت أن "إدارة اليوفي ترحب بعودته زيدان بأذرع مفتوحة، لكن عقبة واحدة تهدد هذه الخطوة، وهي أنه يحصل على 12 مليون كصافي راتب سنوي، وهو ما لا يمكن ليوفنتوس دفعه".