عاصفة تهدد إقامة مباريات الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع

العاصفة سيارا يبدو أنها لا تريد المرور بهدوء على القارة العجوز

أعلن نادي كولن الألماني أن مباراته في الدوري أمام بروسيا مونشنجلادباخ تم إلغاؤها اليوم الأحد.

النادي أصدر بيان عبر موقعه الرسمي أكد فيه إلغاء المباراة بسبب العاصفة "سيارا" والتي يطلق عليها في ألمانيا سيبين.

وحسب البيان فأن الجو سيكون جيد أثناء وقبل المباراة لكن العاصفة ستصل إلى ذروتها في منتصف الليل مما قد يؤثر على حياة ورحيل المشجعين إلى منازلهم.

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تم اتخاذ القرار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعد تحليل آخر توقعات الطقس، لم يتم تحديد تاريخ جديد للمواجهة ولكن التذاكر ستظل سارية.

على جانب أخر أعلن الاتحاد الهولندي إلغاء كافة مباريات اليوم الأحد بسبب العاصفة، والتي من المتوقع أن تصل سرعة الرياح فيها إلى 120 كيلو متر في الساعة وهي الظروف التي لا تسمح بلعب كرة القدم فيها.

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وأضاف بيان الاتحاد الهولندي أنه من الصعب إيجاد أيام فارغة لوضع تلك المباريات فيها ولكن سلامة المشجعين تأتي أولاً وأخيراً.

بلجيكا هي الأخرى لن تسلم من العاصفة وقررت إلغاء عددًا من المباريات والإعلان عن مواعيد أخرى لها.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة في الساعات المقبلة إلى إنجلترا وأيرلندا فهل ستكون قوة العاصفة بنفس قوتها في ألمانيا وهولندا ويتم إلغاء المباريات؟