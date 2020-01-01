فينجر مرشح لرئاسة نادي في الدوري الفرنسي

هل يتخلى فينجر عن حلم العودة للتدريب؟!

أكدت العديد من التقارير الصحفية بأن الفرنسي أرسين فينجر هو المرشح الأبرز والرئيسي لرئاسة نادي رين الفرنسي في الفترة المقبلة.

فينجر رحل قبل موسمين ونصف عن تدريب أرسنال الإنجليزي بعد 22 عاماً من تدريب الفريق اللندني.

وحسب "ESPN"، فأن الفرنسي يعتبر هو المرشح الأول لتولي رئاسة النادي الذي يرغب في النهوض بفريق كرة القدم لديه.

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وتابعت: "مالكي نادي رين الذين يعتبروا من أكبر وأهم رجال الأعمال في فرنسا ويمتلكون العديد من العلامات التجارية الشهيرة يريدون من فينجر تولي المسؤولية في الفترة المقبلة".

دور فينجر لن يكون فقط رئاسة النادي بل سيكون هو المدير الرياضي أيضاَ ليكون مسيطراً على كل ما يخص النادي خارج الملعب.

وكان فينجر قد تم تعيينه كرئيس لقسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي فيفا.

هل يعود آرسين فينجر إلى أرسنال؟

فينجر في حال موافقته فأنه سيخلف أوليفيه ليتانج عن رئاسة الفريق، الذي رحل منذ أسبوع عن رئاسة النادي.

يذكر أن رين يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 41 نقطة.