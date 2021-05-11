حوار جول | تاعرابت عن ميدو "الأخ الأكبر" والانتقال لباريس وأسباب الرحيل عن ميلان

الجزء الثاني من الحوار مع النجم المغربي

أوضح النجم المغربي عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا، الأسباب وراء عدم الاستمرار في توتنهام وميلان، وحقيقة اقترابه من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، وذلك في حديثه مع جول.

تاعرابت الذي بدأ مع لانس انضم في 2007 لصفوف توتنهام ولكن سرعان ما خرج مُعاراً إلى كوينز بارك رينجرز، كما لعب لموسم وحيد في 2014 بقميص ميلان بإيطاليا.

وفي الجزء الثاني من الحوار، يكشف تاعرابت كواليس التجربة مع سبيرز ثم في صفوف الروسونيري، وتفاصيل صفقة بي إس جي.

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لنعد إلى بدايتك، الكثير من الفرق الرائعة التي لعبت معها، لكن من منها كان الأقرب إلى قلبك؟

أعتقد أن ناديي كوينز بارك رينجرز وميلان الأقرب حقًا، وهي الأندية التي أتابعها دائماً، توتنهام أيضًا ولكن ليس مثل كيو بي أر وميلان، كل الفرق التي لعبت معهما أتابعها، لم أتوقع هذه العلاقة الخاصة معهم (ميلان وكيو بي أر)، لكن الآن هما وبنفيكا أتابعهم كثيرًا.

في توتنهام لم تلعب كثيرًا، فما السبب؟

نعم، لقد وصلت من فرنسا وكان عمري 17 عامًا ذاهبًا إلى غرفة الملابس مع لاعبين أصحاب خبرات مثل برباتوف، وروبي كين، وديفيدز، ومودريتش، تجربة جيدة رغم كل ذلك، لم أتحدث اللغة وأردت اللعب، كان ذلك مهمًا للاعب شاب، ذهبت إلى كوينز بارك رينجرز وصعدنا على الفور، لقد أرادوا في سبيرز عودتي ولكني قررت البقاء.



هل صحيح أنك كنت قريبًا من باريس سان جيرمان؟

نعم، بعد الموسم الذي صعدنا فيه، نعم كانت الصفقة قد انتهت، كنت أتحدث مع ناصر وكنا معًا، لكنه أخبرني أنه يتعين علينا الانتظار لأن ليوناردو سيصل من إنتر، لكن الصفقة لم تحدث بسبب القيمة المالية، كنت بالفعل في باريس أنتظر.

كيف كانت علاقتك بأحمد حسام ميدو في توتنهام؟

وحسام غالي أيضًا لعبت معه في توتنهام، كان ميدو أخي الأكبر، كان يتحدث الإنجليزية جيدًا، قابلت زوجته وابنه الأول علي، ميدو لعب في مارسيليا، النادي الذي أدعمه، كان حسام شخصًا لطيفًا حقًا أيضاً، لكن ميدو ساعدني كثيرًا.

في ميلان قضيت سنة رائعة وتقول إنها قريبة من قلبك ، فلماذا لم تستمر؟

الأمر بسيط، كان كلارنس سيدورف هو من أحضرني وبعد ذلك الموسم جاء إنزاجي وكان لديه خطط أخرى.

هل مازلت على تواصل مع نجوم ميلان الذين لعبت معهم؟ بالوتيلي وشركاه؟

كنت أنا بالوتيلي وكاكا، ماريو كنت على اتصال معه عندما لعب في مارسيليا، لكنني لم أتحدث معه منذ أكثر من عام الآن.

من هو أفضل شريك لعب معك؟ ومن هو الخصم الأصعب الذي قابلته؟

لقد لعبت مع الكثير من اللاعبين الجيدين ، لكنني سأختار لوكا مودريتش، بول سكولز الأصعب، من الصعب جدًا الدفاع ضده.

أفضل هدف في مسيرتك؟

الهدف مع كوينز بارك رينجرز ضد وست هام.

من أفضل لاعب في العالم الآن برأيك؟

بالنسبة لي، اللاعب الأكثر كمالاً في العالم هو كيفن دي بروينه.

تشيلسي أو مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

من الصعب التوقع، أرى سيتي سيفوز، أنا أدعم تشيلسي من أجل زياش ولكن هناك دياش الذي لعبت معه هنا وأود أن أراه يفوز أيضًا.

من سيفوز باليورو؟ ومن سيكون الفريق المفاجئ؟

ستكون فرنسا بالنسبة لي هي الفائزة، والمفاجأة ؟ لا أعرف، لدى إنجلترا مواهب ممتازة ويمكن أن تكون المفاجأة.