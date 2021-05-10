حوار جول | تاعرابت: تجربة جيسوس في السعودية ساعدتني وأتابع الكرة العربية

الجزء الأول من الحوار مع النجم المغربي

تحدث النجم المغربي عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا الحالي وميلان وتوتنهام السابق، مع "جول" حول تألقه في البرتغال الفترة الماضية والأسباب وراء الأمر، وعن تجربته مع المنتخب الوطني ومشواره مع أسود الأطلس وتوقعاته للجيل الحالي المميز.

تاعرابت بدأ مشواره مع لانس في فرنسا، ثم انتقل إلى توتنهام ومنه إلى كوينز بارك رينجرز، وله تجارب مع فولهام، ميلان، وجنوى، والآن يلعب بأزياء بنفيكا منذ 2015.

صانع الألعاب فتح قلبه لجول وناقش عدة مواضيع تخص الموسم الحالي والتجربة مع المنتخب، وهو ما نستعرضه بالجزء الأول من الحوار.

كيف هو شهر رمضان في البرتغال بموسم مزدحم وصعب؟

الحياة جيدة في البرتغال، رمضان ليس سهلاً هنا، أول يومين الوضع كان صعبًا وتعرضت لإصابة طفيفة ولكن سأعوض بعدها.

وُلدت من جديد في بنفيكا، ما هي الأسباب وراء مستواك الجيد في النادي البرتغالي؟

أعتقد أنني أتعلم من الأخطاء وأقوم بكل الأشياء بشكل صحيح، لقد ساعدني النادي كثيرًا وشعرت بالضغط من أجل اللعب وبدأت في التركيز على كرة القدم الخاصة بي، استمتع كثيرًا باللعب مع النادي.

هناك الكثير من التوقعات التي وضعت على فريقك هذا العام بعد سوق الانتقالات القوية ووصول جيسوس، لماذا لم يتنافس الفريق على الدوري مع سبورتنج؟

كل عام هنا نكافح للفوز بالدوري، على الأقل التواجد في أول مرتبتين، هذا العام لا نريد استخدام عذر الكوفيد ولكن في منتصف الموسم كان لدينا العديد من اللاعبين المصابين بالفيروس، عندما حققنا سلسلة انتصارات كان الوقت قد فات للحاق بسبورتنج.

كيف علاقتك بجورجي جيسوس؟

جيدة حقًا، كان لديه خبرة العمل في الهلال، كان يعرف كل شيء عن اللاعبين العرب، عندما وصل أخبرني أنه درب هناك وتكيف مع عقلية اللاعبين العرب، وقال لي أنا الآن في البرتغال ويجب أن أتأقلم، إنه مدرب جيد حقًا، كان ذلك طبيعيًا.



لعبت مع العديد من لاعبي أكاديمية بنفيكا الشهيرة والذين هم الآن من بين أشهر اللاعبين على مستوى العالم، ما رأيك في الأكاديمية، ومن يمكن أن يكون النجم التالي بعد فيليكس ودياش؟

هناك الأكاديمية، وهي واحدة من الأفضل في العالم، وهناك العديد من المواهب، على سبيل المثال جونسالو راموس، وكذلك برناردو، وديوجو جونكالفيس الذين يمكن أن يكونوا من الأفضل.

بالحديث عن المنتخب المغربي ، إنه مليء بالمواهب الآن ولاعبين شباب واعدون ، ترى نفسك كخبير أو قائد في هذه المجموعة؟

نعم، أنا واحد من أكثر الأشخاص خبرة، أحاول أن أقدم النصيحة، العديد من المواهب، حكيمي، نصيري، أقول لهم إن كرة القدم يمكن أن تسير بسرعة كبيرة ويجب عليك التركيز، أعتقد أن المغرب لم يكن لديه مثل هذا العدد من المواهب في أي جيل من قبل، فلدينا 4 مغاربة في إشبيلية، وحكيمي، وزياش، ومزراوي والأبيض في أياكس.

لديك أي ندم على مسيرتك الدولية مع المنتخب الوطني؟ الكثير من الصعود والهبوط على مر السنين

لا، لقد كان قراري أن أمثل بلدي، لقد لعبت مع فرنسا أولاً ولكن بعد ذلك كنت من اخترت اللعب للمغرب، ربما كان بإمكاني مساعدتهم أكثر، كان التغيب عن كأس العالم مخيباً للآمال، لكنني كنت لا أزال سعيدًا ودعمتهم.

كثير من اللاعبين المغاربة يشاركون في الدوريين السعودي والمصري، هل تتابعهم؟

نعم، أنا صديق جيد مع أمرابط، وأحيانًا أشاهد اللقاءات وأتابع في وسائل التواصل الاجتماعي، أعرف أن أمرابط سجل مؤخرًا في دوري الأبطال، وأنا أعلم نعم بن شرقي من الزمالك، وشاهدت مؤخرًا الرجاء البيضاوي ضد بيراميدز، العديد من اللاعبين العرب الجيدين.

هل ترى نفسك تلعب في إحدى الدوريات العربية في أي وقت قريب؟ وإذا كان الأمر كذلك، في أي فريق؟

(يضحك) لا أعرف، الآن أنا أركز على بنفيكا وأنا سعيد هنا، دعونا نرى المستقبل.

هل تتابع الدوري المغربي أو تدعم فريقًا معينًا هناك؟ عادل تاعرابت هل سيلعب يوما ما في الدوري المغربي؟

لطالما كان الرجاء منذ الصغر، لا أعتقد أنني سألعب في المغرب يومًا ما، أنا فقط أحب الذهاب إلى هناك والاستمتاع بوقتي مع عائلتي.

من أفضل لاعب مغربي بالوقت الراهن في رأيك؟

زياش وحكيمي كلاهما بعد عادل بالطبع (ضاحكاً).

ومن سيتوج بأمم إفريقيا المقبلة؟

أعتقد أن المغرب سنكون من بين المرشحين، لكن هناك أيضًا الجزائر والسنغال، لكن طموح الاتحاد المغربي هو الفوز.

انتظروا الجزء الثاني من الحوار مع عادل تاعرابت الذي يكشف فيه عن أسباب عدم التألق مع توتنهام وعلاقته الخاصة مع أحمد حسام ميدو، بالإضافة لتوضيحه عن السبب وراء تركه ميلان رغم التألق، وحقيقة الانتقال لباريس سان جيرمان.