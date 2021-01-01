ظُلم أبو تريكة فأنصفه محمد صلاح بعد 13 عامًا

قصة ظلم أبو تريكة بمونديال 2006 لمصلحة رونالدينيو

تعد مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2006 هي الأبرز في تاريخه، بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفريق وتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية، ولكن شهدت تلك البطولة ذكرى حزينة كان بطلها هو محمد أبو تريكة الذي تعرض للظلم.

الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري في افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية 2020 المقامة في قطر، في المشاركة السادسة له في تاريخه، بعد أن شارك أعوام "2005، 2006، 2008، 2012، 2013".

ومع مشاركة الأهلي بالمونديال، نتذكر سويًا قصة حدثت في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006، تعرض فيها محمد أبو تريكة للظلم، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال البطولة.

أبو تريكة نجح في اعتلاء صدارة هدافي البطولة بنجاح، بعدما سجل 3 أهداف، متفوقًا على باقي لاعبي البطولة، وزميله بالفريق الأنجولي أمادو فلافيو.

وقاد أبو تريكة الأهلي للصعود إلى نصف النهائي، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، ثم واجه الفريق الأحمر نظيره إنترناسيونال البرازيلي، ولكنه خسر بهدفين مقابل هدف.

ولعب النادي الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كلوب أمريكا المكسيكي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، وكان من سجل الهدفين هو النجم محمد أبو تريكة، ليعتلي صدارة هدافي البطولة.

وبعد المباراة، تم إبلاغ مسؤولي النادي الأهلي بأن محمد أبو تريكة سيتم تكريمه بعد المباراة النهائية للمونديال، والتي كانت تجمع بين برشلونة الإسباني وإنترناسيونال البرازيلي.

ووفقًا لما رواه عدلي القيعي، مدير التعاقدات وقتها، فإن المنسق العام للبطولة توجه إلى محمود الخطيب رئيس بعثة الأهلي، وطلب منه إبلاغ أبو تريكة بأنه سيتوج بجائزة أفضل ثالث لاعب بالبطولة، بعد المستوى الذي ظهر به.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وكأس العالم للأندية؟

وبعد انتهاء المباراة، تواجد الجميع داخل الملعب، في انتظار انتهاء المباراة النهائية، ومن ثم النداء على اسم أبو تريكة لكي يصعد ويحصل على الجائزة، ولكن حدث ما لم يكن متوقعًا.

تفاجئ مسؤولي الأهلي ومحمد أبو تريكة، أن جائزة ثالث أفضل لاعب بالبطولة حصل عليها البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة، الذي خسر فريقه المباراة النهائية بهدف دون رد.

مسؤولو الأهلي استفسروا عن ما حدث، وتم إبلاغهم بأن الأمر متعلق بالرعاة، وأن خسارة برشلونة للمباراة النهائية، أربكت الحسابات الخاصة بالجوائز الفردية، ومن ثم لم يحصل أبو تريكة على الجائزة.

وبعد مرور 13 عامًا على تلك الواقعة، نجح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الحصول على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، ليعلق أبو تريكة على هذا الأمر قائلًا: "تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب بمونديال 2019، هو إنصاف للمصريين بعد 13 عامًا من الظلم".