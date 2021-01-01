ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وكأس العالم للأندية؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وجميع مباريات كأس العالم للأندية 2020، وكيف تتابع مونديال الأندية المقام في قطر عبر الإنترنت؟

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق نسخة جديدة من كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في 4 فبراير 2021 في الملاعب القطرية للسنة الثانية على التوالي.

اكتمل نصاب الأندية المشاركة في المونديال هذا العام بفوز بالميراس على سانتوس في نهائي كوبا ليبرتادوريس، وقد سبقه جميع الأندية من مختلف قارات العالم.

يشارك في كأس العالم للأندية 2020 فريقان عربيان هما الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، والدحيل الفائز بالدوري القطري الموسم الماضي، وستكون بدايتهما للمونديال في مواجهة بعضهما البعض.

يشارك أيضًا هذا العام بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا، وأولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا، والذي سيواجه نادي تيجرز بطل أمريكا الشمالية، وكان من المقرر أن يشارك أوكلاند سيتي، لكنه انسحب لعدم قدرته على السفر بسبب فيروس كورونا.

فما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2020؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2020؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق إذاعة كأس العالم للأندية 2020، وستذاع جميع مباريات البطولة على شاشتها.

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2020 beIN SPORTS HD

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس يوم الثلاثاء 2 فبراير أنها ستذيع مباراة الأهلي والدحيل على القناة المفتوحة، وستكون المباراة متاحة لجميع عشاق كرة القدم من المحيط للخليج، ولن يحتاج أنصار الفريقين للاشتراك في الشبكة القطرية لمتابعة المباراة.

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، القنوات الناقلة والتذاكر

المباراة القنوات الناقلة الدحيل - الأهلي beIN SPORTS HD

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة؟

هناك عدد من الترددات لقناة بي إن سبورتس المفتوحة، والتي ستذاع عليها مباراة الأهلي والدحيل.

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12064 أفقي 27500 5/6 12245 رأسي 27500 3/4 12264 رأسي 27500 2/3 عرب سات 12379 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11547 رأسي 27500 5/6

كيف تتابع كأس العالم للأندية عبر الإنترنت؟

إذا كنت مشترك في مجموعة قنوات بي إن سبورت، يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية عبر خدمة بي إن كونكت، والتي تتيحها الشبكة القطرية لمشتركيها.

أما إذا لم تكن مشترك، فيمكنك متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2020 عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لجميع متابعيه من المحيط للخليج.