طلب مبابي الرحيل؟ مستشار باريس يكشف الموقف الرسمي

هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان؟

نفى مستشار كرة القدم لباريس سان جيرمان لويس كامبوس، التقارير التي تشير إلى طلب كيليان مبابي بالرحيل عن النادي في شهر يناير المقبل.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد نشرت أن اللاعب الفرنسي قد أبلغ الإدارة بطلبه للرحيل عن الفريق في شهر يناير بسبب عدم تلبية ما تم الاتفاق عليه وقت التجديد بين الطرفين.

ماذا قال كامبوس؟

قال كامبوس في حديثه إلى "Canal+": "أنا هنا لأنكر هذا الأمر بوضوح، لم يتحدث (مبابي) معي أو إلى رئيس النادي بشأن المغادرة في يناير، هذا السؤال لم يطرح قط ولم نتحدث عنه أبدًا، هناك شائعات كل يوم، ولا يمكننا التحدث عنها كل يوم، ولكن هذا الأمر خطير لأن اسمي موجود".

وواصل: "تأثير على غرفة خلع الملابس؟ لا، إنهم لاعبون ذوو خبرة. إنها ليست أخبارًا حقيقية على أي حال، ولن تعطل المجموعة".

وأضاف: "نتحدث مع كيليان كل يوم، كما هو الحال مع نيمار ودانيلو وفيراتي. كل اللاعبين لديهم أفكارهم ونناقشها، ونعمل كل يوم لنصبح أقوى".

ماذا يحدث في باريس؟

التقارير الصحفية تشير إلى وجود عدة مشاكل داخل أروقة النادي الفرنسي، البداية كانت عن الحديث حول رغبة مبابي بالرحيل عن الفريق في شهر يناير القادم.

واستمرت التقارير في سرد الأحداث التي تحدث في باريس، حيث أشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى رغبة كامبوس نفسه في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة.