ليس مبابي وحده من طلب الرحيل.. أزمة جديدة أمام باريس سان جيرمان!

الأمور تتصعب على ناصر الخليفي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن احتمالية رحيل المستشار الرياضي لفريق باريس سان جرمان، لويس كامبوس، عن منصبه من النادي وذلك بعد وجود خلاف مع الإدارة.

وتأتي تلك التقارير في أعقاب الأحداث الأخيرة المتعلقة بطلب المهاجم كيليان مبابي بالرحيل عن النادي الفرنسي في شهر يناير المقبل.

ماذا عن كامبوس؟

أوضح تقرير صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان لويس كامبوس سيغادر النادي، بعد أشهر فقط من وصوله إلى حديقة الأمراء.

وأضاف التقرير أن كامبوس لديه خلاف مع رئيس مجلس الإدارة ناصر الخليفي وكذلك مدير كرة القدم أنتيرو هنريكي.

وبحسب ما ورد، فإن البرتغالي غير سعيد بعمل هنريكي خلال الصيف بعد أن فشل في إخراج العديد من لاعبي باريس سان جيرمان غير المفضلين خارج النادي.

وأشار التقرير إلى شعور كامبوس بـ "الخيانة" من قبل مجلس الإدارة وهنريكي، بل وبات يفكر الآن ف الرحيل.

أزمة جديدة

تأتي تلك التقارير في ظل ما ورد من صحيفة "ماركا" حول طلب مبابي من إدارة باريس بالرحيل في شهر يناير المقبل.

ويأتي التشابه في وصف التقارير الفرنسية إلى شعور كيليان بـ "الخيانة" أيضًا من قبل الإدارة لعدم تنفيذ مطالبه وما تم الاتفاق عليه وقت التجديد.

والمحصلة من كل ذلك أن إدارة الفريق الباريسي تمر بأزمة كبيرة في الوقت الحالي وعليها تدارك الموقف.