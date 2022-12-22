طلب غريب من ميسي لإدارة باريس .. والنادي يشعر بالقلق!

تقدم ليونيل ميسي بطلب غريب إلى دارة ناديه، وسط تخوف من إدارة باريس سان جيرمان.

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي طلبًا إلى ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الاحتفال بكأس العالم أمام جماهير ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك حسبما أكدت النسخة الفرنسية من "جول GOAL".

ميسي توج مع منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوق بركلات الترجيح على منتخب فرنسا بعد نهائي مجنون في مونديال قطر، انتهى بالتعادل بنتيجة 3-3.

ميسي طلب من إدارة باريس سان جيرمان أن يظهر رفقة كأس العالم في ملعب "حديقة الأمراء" عند عودته من الإجازة، وأن يرفع الكأس أمام الجماهير.

ورغم مكانة ميسي المميزة في باريس سان جيرمان، إلا أن إدارة النادي تخشى من عواقب الموافقة على طلبه بالاحتفال بكأس العالم أمام الجماهير الفرنسية بالذات.

وجاءت احتفالات نجوم الأرجنتين بعد العودة إلى بلادهم، والسخرية من كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، لتجعل الأمور أسوأ.

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ويخشى باريس سان جيرمان عواقب الموافقة على طلب ميسي، وحتى الآن هناك حالة من عدم اليقين بشأن السماح بأن يرفع الأرجنتيني كأس العالم في وجه الجماهير الفرنسية التي كانت تحلم بالاحتفاظ باللقب.

ومن المقرر أن يعود باريس سان جيرمان إلى المنافسات المحلية عندما يواجه ستراسبورج يوم 28 ديسمبر الجاري في الدوري الفرنسي، وهي المباراة التي سيغيب عنها ميسي بكل تأكيد.