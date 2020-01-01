طلب غريب من إدارة النصر للبرازيلي مايكون بيريرا

يحظى البرازيلي بثقة كبيرة لدى الجهاز الفني بالنصر

حسمت إدارة النصر السعودي رغبتها في التعاقد مع اللاعب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا الذي يلعب مع الفريق مُعارًا من نادي جلطة سراي التركي لتمديد إعارة

ويحظى البرازيلي بثقة كبيرة لدى الجهاز الفني بالنصر؛ حيث ظهر دفاع النصر أكثر قوة منذ انتقاله للنصر.

وساهم مايكون في ترتيب وتنظيم الدفاع النصراوي، كما ساهم البرازيلي في تألق المدافع الدولي عبد الله مادو الذي استفاد بشكل كبير من خبرة البرازيلي.

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وبحسب صحيفة "الرياضية"، فأن إدارة العالمي رفضت التفاوض، مع وكيل أعمال اللاعب، لتجديد عقده، حتى يحضر مخالصة نهائية من ناديه التركي، الذي يملك عقد اللاعب حتى 30 يونيو من العام المقبل 2021.

على الجانب الآخر، فأن النادي التركي يرغب في استعادة اللاعب بعد انتهاء إعارته؛ حيث سيتبقى له موسم في عقده مع النادي التركي.

يذكر أن نادي النصر كان قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكون شتاء الموسم الماضي بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.