"طفل مدلل".. روي كين يشعل صراعه مع هالاند!

"لا أهتم بهذا الرجل!"

تصاعدت الأزمة بين إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وروي كين أسطورة مانشستر يونايتد، في ظل "التصريحات المتبادلة بين الطرفين".

وبعدما سجل هالاند رباعية في الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، سُئل عقب المباراة عن تصريحات روي كين، والتي قال فيها إنه "لاعب درجة ثانية".

ورد هالاند على السؤال بكلمات مقتضبة في تصريح لـ"Viaplay": "أنا حقا لا أهتم بهذا الرجل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يقبل كين تصريحات المهاجم النرويجي، ووصفه بأنه "طفل مدلل" على الهواء مباشرة في حديثه لشبكة سكاي سبورتس.

وأضاف: "أعتقد أننا رأينا هالاند يخرج غير سعيد عندما تم استبداله، يتصرف كطفل مدلل، وأعتقد عندما يكون لديك خلاف أيضًا مع المدرب وبالطبع نجمك الأول، فإنه لا يساعد أن النتائج لا تسير في طريقك، ولكن بما أنهم يفوزون في المباراة، وهو يسجل الأهداف، فإنه يتم تقريبًا نسيانه".

عندما سُئل إذا كان من الجيد أن يكون محبطًا من قرار بيب جوارديولا بعد عرض مذهل على الملعب، أضاف كين: "لا، لا. لا، ليس كذلك"، ثم نظر بغضب إلى مضيف سكاي سبورتس ديفيد جونز في لحظة محرجة تركت الاستوديو كله في صمت.