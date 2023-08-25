طفح الكيل.. برشلونة يبيع لويس روبياليس رسميًا!

أحمد مجدي
GFX RUBIALESGOAL
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةكأس العالم للسيداتJenni Hermoso

النادي الكتالوني يعرف كيف يصفي حساباته..

في بيان رسمي، استنكر نادي برشلونة سلوكيات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس عقب تتويج "لا روخا" بكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

بالأخص ما فعله روبياليس تجاه اللاعبة جيني هيرموسو كان مثيرًا للكثير من الجدل، ولذلك استتبع الأمر تأكيد العديد من المصادر بأن مسألة استقالة روبياليس باتت وشيكة.

حان وقت تصفية الحسابات؟ موقف برشلونة الرسمي من "قبلة" روبياليس!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة بدوره أعلن موقفه صراحة باستنكار السلوك "غير اللائق" الذي قام به لويس روبياليس، والذي لا يراه النادي الكتالوني حاملًا أي مبررات.

وقال البيان الرسمي إن ما قام به روبياليس "غير طبيعي" و"غير موفق" مشددًا على حرص النادي الكتالوني على حقوق المرأة والمساواة الخاصة بها.

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